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0632726462161, Evans, Bill, Some Other Time: The Lost Session From The Black Forest Vol.2 (Analogue) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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0632726462161, Evans, Bill, Some Other Time: The Lost Session From The Black Forest Vol.2 (Analogue) виниловая пластинка

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0632726462161, Evans, Bill, Some Other Time: The Lost Session From The Black Forest Vol.2 (Analogue) виниловая пластинка - фото 1
0632726462161, Evans, Bill, Some Other Time: The Lost Session From The Black Forest Vol.2 (Analogue) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Bill Evans, Eddie Gomez, Jack DeJohnette
Альбом (сингл)
Some Other TIme Vol. 2
Жанр
Acid Jazz
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • 0632726462161, Evans, Bill, Some Other Time: The Lost Session From The Black Forest Vol.2 (Analogue) виниловая пластинка - фото 1
  • 0632726462161, Evans, Bill, Some Other Time: The Lost Session From The Black Forest Vol.2 (Analogue) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 940 руб. 
Начислим 390 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 652290
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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0632726462161, Evans, Bill, Some Other Time: The Lost Session From The Black Forest Vol.2 (Analogue) виниловая пластинка
11 940 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
2xHD
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
2xHD
Barcode
[0632726462161]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Bill Evans, Eddie Gomez, Jack DeJohnette
Альбом (сингл)
Some Other TIme Vol. 2
Жанр
Acid Jazz
Трек-лист
It Could Happen To You, You Go To My Head, Wonder Why, Youre Gonna Hear From Me, Walkin Up, On Green Dolphin Street, How About You, What Kind Of Fool Am I, Ill Remember April, Lover Man (Solo), Its All Right With Me (Solo) - Incomplete
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара 0632726462161, Evans, Bill, Some Other Time: The Lost Session From The Black Forest Vol.2 (Analogue) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: It Could Happen To You, You Go To My Head, Wonder Why, Youre Gonna Hear From Me, Walkin Up, On Green Dolphin Street, How About You, What Kind Of Fool Am I, Ill Remember April, Lover Man (Solo), Its All Right With Me (Solo) - Incomplete



Теги товара: Джаз

Отзывы о товаре 0632726462161, Evans, Bill, Some Other Time: The Lost Session From The Black Forest Vol.2 (Analogue) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
2xHD
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
2xHD
Barcode
[0632726462161]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Bill Evans, Eddie Gomez, Jack DeJohnette
Альбом (сингл)
Some Other TIme Vol. 2
Жанр
Acid Jazz
Трек-лист
It Could Happen To You, You Go To My Head, Wonder Why, Youre Gonna Hear From Me, Walkin Up, On Green Dolphin Street, How About You, What Kind Of Fool Am I, Ill Remember April, Lover Man (Solo), Its All Right With Me (Solo) - Incomplete
ТНВЭД
8523809900
Развернуть
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Китай
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: It Could Happen To You, You Go To My Head, Wonder Why, Youre Gonna Hear From Me, Walkin Up, On Green Dolphin Street, How About You, What Kind Of Fool Am I, Ill Remember April, Lover Man (Solo), Its All Right With Me (Solo) - Incomplete


Теги товара: Джаз
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0632726462161, Evans, Bill, Some Other Time: The Lost Session From The Black Forest Vol.2 (Analogue) виниловая пластинка - стоимость товара 11940 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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