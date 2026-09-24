Bill Evans - How My Heart Sings! (Original Jazz Classics) (0025218036917) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Bill Evans - How My Heart Sings! (Original Jazz Classics) (0025218036917) виниловая пластинка
How My Heart Sings! — альбом, записанный джазовым музыкантом Биллом Эвансом в 1962 году одновременно с Moon Beams. Переиздание на виниле.. Возвращение Билла Эванса к активной деятельности в 1962 году произошло почти через год после его знаменитой записи трио в Village Vanguard. Всего через десять дней после этой классической живой сессии басист Скотт ЛаФаро погиб в автокатастрофе. Эванс, глубоко потрясенный, в конце концов, вновь сформировал свое трио с тем же барабанщиком (Полом Мотианом) и Чаком Израэлсом на басу. Их первый визит в студию преследовал двойную цель: записать полностью балладно-темповый альбом Moonbeams и одновременно этот нормальный набор. По мнению продюсера Оррина Кипньюса, запись восьми медленных номеров подряд может оказаться излишне утомительной, поэтому общий репертуар двух альбомов был перемежен в течение трех дней записи, и в итоге получились два отличных дополнения к каталогу Эванса.
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