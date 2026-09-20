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The Alan Parsons Project - The Turn Of A Friendly Card (Analogue) (4260019712356) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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The Alan Parsons Project - The Turn Of A Friendly Card (Analogue) (4260019712356) виниловая пластинка

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The Alan Parsons Project - The Turn Of A Friendly Card (Analogue) (4260019712356) виниловая пластинка - фото 1
The Alan Parsons Project - The Turn Of A Friendly Card (Analogue) (4260019712356) виниловая пластинка - фото 2
The Alan Parsons Project - The Turn Of A Friendly Card (Analogue) (4260019712356) виниловая пластинка - фото 3
The Alan Parsons Project - The Turn Of A Friendly Card (Analogue) (4260019712356) виниловая пластинка - фото 4
The Alan Parsons Project - The Turn Of A Friendly Card (Analogue) (4260019712356) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2005
Исполнитель
The Alan Parsons Project
Альбом (сингл)
The Turn Of A Friendly Card
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Alan Parsons Project - The Turn Of A Friendly Card (Analogue) (4260019712356) виниловая пластинка - фото 1
  • The Alan Parsons Project - The Turn Of A Friendly Card (Analogue) (4260019712356) виниловая пластинка - фото 2
  • The Alan Parsons Project - The Turn Of A Friendly Card (Analogue) (4260019712356) виниловая пластинка - фото 3
  • The Alan Parsons Project - The Turn Of A Friendly Card (Analogue) (4260019712356) виниловая пластинка - фото 4
  • The Alan Parsons Project - The Turn Of A Friendly Card (Analogue) (4260019712356) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 580 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 652277
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Характеристики

Бренд
Speakers Corner Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Speakers Corner Records
Barcode
[4260019712356]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2005
Исполнитель
The Alan Parsons Project
Альбом (сингл)
The Turn Of A Friendly Card
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
May Be A Price To Pay, Games People Play, Time, I Don't Wanna Go Home, The Turn Of A Friendly Card (Part One), Snake Eyes, Nothing Left To Lose, The Turn Of A Friendly Card (Part Two)
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Alan Parsons Project - The Turn Of A Friendly Card (Analogue) (4260019712356) виниловая пластинка

The Alan Parsons Project – The Turn Of A Friendly Card (Reissue, 180 Gram) LP"The Turn of a Friendly Card" - пятый студийный альбом британской прогрессив-рок-группы The Alan Parsons Project, выпущенный в 1980 году. Релиз представляет собой концептуальный альбом, который исследует темы азартных игр и случайностей, в нем принимают участие различные приглашенные музыканты, включая саксофониста Мела Коллинза и певца Криса Рэйнбоу. Алан Парсонс - один из известнейших музыкантов современности. Кроме того, что Алан Парсонс играет на гитаре и клавишных, он к тому же вокалист, звукорежиссёр и продюсер. Славу Парсонсу как музыканту принесли альбомы в стиле арт-рок, а успех в качестве продюсера - совместная работа с группой Pink Floyd над альбомом "Dark Side Of the Moon". Алан Парсонс совместно с Эриком Вулфсоном основали The Alan Parsons Project в 1975 году (проект просуществовал до 1990). Группа считается одной из классических команд в стилях прогрессив и арт-рок. Всего было выпущено 10 студийных альбомов, которые разошлись тиражом в 50 млн. копий. Самым успешным стал сингл и одноимённый альбом "Eye in the Sky" (в 1982 году он поднялся на 7-ю строчку чарта The Billboard 200) и спустя годы получил премию "Грэмми". The Alan Parsons Project — британская рок-группа, действовавшая в период с 1975 по 1990 год, основной состав которой состоял из продюсера, звукорежиссера, музыканта и композитора Алана Парсонса и певца, автора песен и пианиста Эрика Вулфсона. Их сопровождали различные сессионные музыканты, такие как гитарист Ян Бэрнсон, аранжировщик Эндрю Пауэлл, басист и вокалист Дэвид Патон, барабанщик Стюарт Эллиотт и вокалисты Ленни Закатек и Крис Рэйнбоу. Парсонс и Вулфсон совместно написали почти все песни Project, а Парсонс также еще и продюсировал все записи проекта. Проект Алана Парсонса выпустил одиннадцать студийных альбомов за свою 15-летнюю карьеру, наиболее успешными из которых были «I Robot» (1977) и «Eye in the Sky» (1982). Многие из их альбомов носят концептуальный характер и посвящены научной фантастике, сверхъестественному, литературным и социологическим темам. Среди самых популярных песен группы - "I Wouldn't Want to Be Like You", "Games People Play", "Time", "Sirius"/"Eye in the Sky" и "Don't Answer Me".

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Характеристики
Бренд
Speakers Corner Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Speakers Corner Records
Barcode
[4260019712356]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2005
Исполнитель
The Alan Parsons Project
Альбом (сингл)
The Turn Of A Friendly Card
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
May Be A Price To Pay, Games People Play, Time, I Don't Wanna Go Home, The Turn Of A Friendly Card (Part One), Snake Eyes, Nothing Left To Lose, The Turn Of A Friendly Card (Part Two)
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
The Alan Parsons Project – The Turn Of A Friendly Card (Reissue, 180 Gram) LP"The Turn of a Friendly Card" - пятый студийный альбом британской прогрессив-рок-группы The Alan Parsons Project, выпущенный в 1980 году. Релиз представляет собой концептуальный альбом, который исследует темы азартных игр и случайностей, в нем принимают участие различные приглашенные музыканты, включая саксофониста Мела Коллинза и певца Криса Рэйнбоу. Алан Парсонс - один из известнейших музыкантов современности. Кроме того, что Алан Парсонс играет на гитаре и клавишных, он к тому же вокалист, звукорежиссёр и продюсер. Славу Парсонсу как музыканту принесли альбомы в стиле арт-рок, а успех в качестве продюсера - совместная работа с группой Pink Floyd над альбомом "Dark Side Of the Moon". Алан Парсонс совместно с Эриком Вулфсоном основали The Alan Parsons Project в 1975 году (проект просуществовал до 1990). Группа считается одной из классических команд в стилях прогрессив и арт-рок. Всего было выпущено 10 студийных альбомов, которые разошлись тиражом в 50 млн. копий. Самым успешным стал сингл и одноимённый альбом "Eye in the Sky" (в 1982 году он поднялся на 7-ю строчку чарта The Billboard 200) и спустя годы получил премию "Грэмми". The Alan Parsons Project — британская рок-группа, действовавшая в период с 1975 по 1990 год, основной состав которой состоял из продюсера, звукорежиссера, музыканта и композитора Алана Парсонса и певца, автора песен и пианиста Эрика Вулфсона. Их сопровождали различные сессионные музыканты, такие как гитарист Ян Бэрнсон, аранжировщик Эндрю Пауэлл, басист и вокалист Дэвид Патон, барабанщик Стюарт Эллиотт и вокалисты Ленни Закатек и Крис Рэйнбоу. Парсонс и Вулфсон совместно написали почти все песни Project, а Парсонс также еще и продюсировал все записи проекта. Проект Алана Парсонса выпустил одиннадцать студийных альбомов за свою 15-летнюю карьеру, наиболее успешными из которых были «I Robot» (1977) и «Eye in the Sky» (1982). Многие из их альбомов носят концептуальный характер и посвящены научной фантастике, сверхъестественному, литературным и социологическим темам. Среди самых популярных песен группы - "I Wouldn't Want to Be Like You", "Games People Play", "Time", "Sirius"/"Eye in the Sky" и "Don't Answer Me".
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