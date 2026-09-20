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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2012
Исполнитель
Billie Holiday
Альбом (сингл)
Songs For Distingue Lovers
Жанр
Jazz
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 780 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 652275
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Day In, Day Out, A Foggy Day, Stars Fell On Alabama, One For My Baby (And One More For The Road), Just One Of Those Things, I Didn't Know What Time It Was
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Специальное издание (серия)
Verve Reissues
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Billie Holiday - Songs For Distingue Lovers (Analogue) (0753088602115) виниловая пластинка
Переиздание студийного альбома 1957 года Билли Холидей. Билли Холидей (настоящее имя Элеанора Фейган) - американская певица, во многом повлиявшая на развитие джазового вокала своим оригинальным стилем пения, который обрела во многом благодаря подражанию Луи Армстронгу и Лестеру Янгу. Он отличается оригинальностью, эмоциональностью и проницательностью. Её расслабленно-ленивая манера исполнения узнаваема у многих современных джазовых исполнителей - например, Норы Джонс. В 1987 году Холидей была удостоена посмертной "Грэмми" за прижизненные достижения. Два года спустя группа U2 посвятила памяти певицы песню "Angel Of Harlem".
Day In, Day Out, A Foggy Day, Stars Fell On Alabama, One For My Baby (And One More For The Road), Just One Of Those Things, I Didn't Know What Time It Was
Версия издания
лимитированное
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Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Специальное издание (серия)
Verve Reissues
Страна производитель
Германия
Описание
Переиздание студийного альбома 1957 года Билли Холидей. Билли Холидей (настоящее имя Элеанора Фейган) - американская певица, во многом повлиявшая на развитие джазового вокала своим оригинальным стилем пения, который обрела во многом благодаря подражанию Луи Армстронгу и Лестеру Янгу. Он отличается оригинальностью, эмоциональностью и проницательностью. Её расслабленно-ленивая манера исполнения узнаваема у многих современных джазовых исполнителей - например, Норы Джонс. В 1987 году Холидей была удостоена посмертной "Грэмми" за прижизненные достижения. Два года спустя группа U2 посвятила памяти певицы песню "Angel Of Harlem".
Billie Holiday - Songs For Distingue Lovers (Analogue) (0753088602115) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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