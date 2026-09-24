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Nitai Hershkovits - Call On The Old Wise (0602455801029) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Nitai Hershkovits - Call On The Old Wise (0602455801029) виниловая пластинка

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Nitai Hershkovits - Call On The Old Wise (0602455801029) виниловая пластинка - фото 1
Nitai Hershkovits - Call On The Old Wise (0602455801029) виниловая пластинка - фото 2
Nitai Hershkovits - Call On The Old Wise (0602455801029) виниловая пластинка - фото 3
Nitai Hershkovits - Call On The Old Wise (0602455801029) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Nitai Hershkovits
Альбом (сингл)
Call On The Old Wise
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Nitai Hershkovits - Call On The Old Wise (0602455801029) виниловая пластинка - фото 1
  • Nitai Hershkovits - Call On The Old Wise (0602455801029) виниловая пластинка - фото 2
  • Nitai Hershkovits - Call On The Old Wise (0602455801029) виниловая пластинка - фото 3
  • Nitai Hershkovits - Call On The Old Wise (0602455801029) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 680 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 652273
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Nitai Hershkovits - Call On The Old Wise (0602455801029) виниловая пластинка
3 680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ECM
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
ECM
Barcode
[0602455801029]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Nitai Hershkovits
Альбом (сингл)
Call On The Old Wise
Жанр
Acid Jazz
Трек-лист
The Old Wise, Enough To Say I Will, Mode Antigona, Of Trust And Remorse, Intermezzo No. 3, Majestic Steps Glow Far, Dream Your Dreams, Placid In Africansque, Mode Brilliante, Single Petal Of A Rose, A Rooftop Minuet, Late Blossom, Intermezzo No. 4, In Satin, This You Mean To Me, Of Mentorship, For Suzan, River Wash Me
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Nitai Hershkovits - Call On The Old Wise (0602455801029) виниловая пластинка

Купить виниловую пластинку Nitai Hershkovits / Call On The Old Wise (1LP) — это возможность окунуться в мир утонченной и мелодичной музыки, созданной талантливым музыкантом Нитаем Хершковицем. Альбом Call On The Old Wise на виниловой пластинке представляет собой смесь джаза, классического и фольклорного влияний. Музыка Хершковица удивляет своей опытностью и красотой. Каждая композиция на этом альбоме является истинным произведением искусства, которое переносит слушателя в особенные музыкальные миры. Закажите виниловую пластинку Nitai Hershkovits / Call On The Old Wise (1LP) и насладитесь изысканными мелодиями и талантом этого музыканта. Этот альбом станет прекрасным дополнением вашей музыкальной коллекции и подарит незабываемые музыкальные впечатления. Откройте для себя уникальные звуки и эмоции, купив виниловую пластинку Nitai Hershkovits / Call On The Old Wise (1LP). Почувствуйте неповторимую атмосферу и глубину каждой ноты, которые передают истинную красоту искусства.



Теги товара: Джаз

Отзывы о товаре Nitai Hershkovits - Call On The Old Wise (0602455801029) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
ECM
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
ECM
Barcode
[0602455801029]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Nitai Hershkovits
Альбом (сингл)
Call On The Old Wise
Жанр
Acid Jazz
Трек-лист
The Old Wise, Enough To Say I Will, Mode Antigona, Of Trust And Remorse, Intermezzo No. 3, Majestic Steps Glow Far, Dream Your Dreams, Placid In Africansque, Mode Brilliante, Single Petal Of A Rose, A Rooftop Minuet, Late Blossom, Intermezzo No. 4, In Satin, This You Mean To Me, Of Mentorship, For Suzan, River Wash Me
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Купить виниловую пластинку Nitai Hershkovits / Call On The Old Wise (1LP) — это возможность окунуться в мир утонченной и мелодичной музыки, созданной талантливым музыкантом Нитаем Хершковицем. Альбом Call On The Old Wise на виниловой пластинке представляет собой смесь джаза, классического и фольклорного влияний. Музыка Хершковица удивляет своей опытностью и красотой. Каждая композиция на этом альбоме является истинным произведением искусства, которое переносит слушателя в особенные музыкальные миры. Закажите виниловую пластинку Nitai Hershkovits / Call On The Old Wise (1LP) и насладитесь изысканными мелодиями и талантом этого музыканта. Этот альбом станет прекрасным дополнением вашей музыкальной коллекции и подарит незабываемые музыкальные впечатления. Откройте для себя уникальные звуки и эмоции, купив виниловую пластинку Nitai Hershkovits / Call On The Old Wise (1LP). Почувствуйте неповторимую атмосферу и глубину каждой ноты, которые передают истинную красоту искусства.


Теги товара: Джаз
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Nitai Hershkovits - Call On The Old Wise (0602455801029) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 3680 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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