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Coleman Hawkins - Coleman Hawkins Encounters Ben Webster (Analogue, Acoustic Sounds) (0602455098603) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Coleman Hawkins - Coleman Hawkins Encounters Ben Webster (Analogue, Acoustic Sounds) (0602455098603) виниловая пластинка

1 Отзывы
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Coleman Hawkins - Coleman Hawkins Encounters Ben Webster (Analogue, Acoustic Sounds) (0602455098603) виниловая пластинка - фото 1
Coleman Hawkins - Coleman Hawkins Encounters Ben Webster (Analogue, Acoustic Sounds) (0602455098603) виниловая пластинка - фото 2
Coleman Hawkins - Coleman Hawkins Encounters Ben Webster (Analogue, Acoustic Sounds) (0602455098603) виниловая пластинка - фото 3
Coleman Hawkins - Coleman Hawkins Encounters Ben Webster (Analogue, Acoustic Sounds) (0602455098603) виниловая пластинка - фото 4
Coleman Hawkins - Coleman Hawkins Encounters Ben Webster (Analogue, Acoustic Sounds) (0602455098603) виниловая пластинка - фото 5
Coleman Hawkins - Coleman Hawkins Encounters Ben Webster (Analogue, Acoustic Sounds) (0602455098603) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Coleman Hawkins
Альбом (сингл)
Coleman Hawkins Encounters Ben Webster
Жанр
Soul-Blues
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Coleman Hawkins - Coleman Hawkins Encounters Ben Webster (Analogue, Acoustic Sounds) (0602455098603) виниловая пластинка - фото 1
  • Coleman Hawkins - Coleman Hawkins Encounters Ben Webster (Analogue, Acoustic Sounds) (0602455098603) виниловая пластинка - фото 2
  • Coleman Hawkins - Coleman Hawkins Encounters Ben Webster (Analogue, Acoustic Sounds) (0602455098603) виниловая пластинка - фото 3
  • Coleman Hawkins - Coleman Hawkins Encounters Ben Webster (Analogue, Acoustic Sounds) (0602455098603) виниловая пластинка - фото 4
  • Coleman Hawkins - Coleman Hawkins Encounters Ben Webster (Analogue, Acoustic Sounds) (0602455098603) виниловая пластинка - фото 5
  • Coleman Hawkins - Coleman Hawkins Encounters Ben Webster (Analogue, Acoustic Sounds) (0602455098603) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 040 руб. 
Начислим 210 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 652266
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Загружаем...
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Загружаем...
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Coleman Hawkins - Coleman Hawkins Encounters Ben Webster (Analogue, Acoustic Sounds) (0602455098603) виниловая пластинка
6 040 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Verve Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Verve
Barcode
[0602455098603]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Coleman Hawkins
Альбом (сингл)
Coleman Hawkins Encounters Ben Webster
Жанр
Soul-Blues
Трек-лист
Blues For Yolande, It Never Entered My Mind, Rosita, Nice To Come Home To, Prisoner Of Love, Tangerine, Shine On Harvest Moon
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Coleman Hawkins - Coleman Hawkins Encounters Ben Webster (Analogue, Acoustic Sounds) (0602455098603) виниловая пластинка

Альбом « Hawkins Encounters Ben Webster » представляет собой замечательное сотрудничество двух легендарных джазовых саксофонистов, Коулмана Хокинса и Бена Уэбстера. Этот альбом, выпущенный лейблом Verve Records, демонстрирует необычайный талант и музыкальную химию этих двух артистов. Коулман Хокинс, известный как «Отец тенор-саксофона», был пионером в джазовой музыке. Его богатый тон и новаторский стиль игры произвели революцию в инструменте и оказали влияние на бесчисленное количество музыкантов. Бен Вебстер, напротив, был известен своим проникновенным и лирическим подходом к игре на саксофоне. Вместе эти два гиганта джаза создают завораживающую смесь звука, одновременно мощного и выразительного.

Отзывы о товаре Coleman Hawkins - Coleman Hawkins Encounters Ben Webster (Analogue, Acoustic Sounds) (0602455098603) виниловая пластинка

Источник: Яндекс Маркет
15.11.2025
A B

Достоинства:


Комментарий:
Самый кайфовый саксофон который доводилось слышать. Гениально!



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Характеристики
Бренд
Verve Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Verve
Barcode
[0602455098603]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Coleman Hawkins
Альбом (сингл)
Coleman Hawkins Encounters Ben Webster
Жанр
Soul-Blues
Трек-лист
Blues For Yolande, It Never Entered My Mind, Rosita, Nice To Come Home To, Prisoner Of Love, Tangerine, Shine On Harvest Moon
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Альбом « Hawkins Encounters Ben Webster » представляет собой замечательное сотрудничество двух легендарных джазовых саксофонистов, Коулмана Хокинса и Бена Уэбстера. Этот альбом, выпущенный лейблом Verve Records, демонстрирует необычайный талант и музыкальную химию этих двух артистов. Коулман Хокинс, известный как «Отец тенор-саксофона», был пионером в джазовой музыке. Его богатый тон и новаторский стиль игры произвели революцию в инструменте и оказали влияние на бесчисленное количество музыкантов. Бен Вебстер, напротив, был известен своим проникновенным и лирическим подходом к игре на саксофоне. Вместе эти два гиганта джаза создают завораживающую смесь звука, одновременно мощного и выразительного.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
15.11.2025
A B

Достоинства:


Комментарий:
Самый кайфовый саксофон который доводилось слышать. Гениально!


Coleman Hawkins - Coleman Hawkins Encounters Ben Webster (Analogue, Acoustic Sounds) (0602455098603) виниловая пластинка - по цене 6040 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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