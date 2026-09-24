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Wendell Harrison - An Evening With The Devil (Analogue) (5060149622865) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Wendell Harrison - An Evening With The Devil (Analogue) (5060149622865) виниловая пластинка

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Wendell Harrison - An Evening With The Devil (Analogue) (5060149622865) виниловая пластинка - фото 1
Wendell Harrison - An Evening With The Devil (Analogue) (5060149622865) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Wendell Harrison
Альбом (сингл)
An Evening With The Devil
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Wendell Harrison - An Evening With The Devil (Analogue) (5060149622865) виниловая пластинка - фото 1
  • Wendell Harrison - An Evening With The Devil (Analogue) (5060149622865) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 860 руб. 
Начислим 174 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 652262
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Wendell Harrison - An Evening With The Devil (Analogue) (5060149622865) виниловая пластинка
4 860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Pure Pleasure
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Tribe
Barcode
[5060149622865]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Wendell Harrison
Альбом (сингл)
An Evening With The Devil
Жанр
Jazz
Трек-лист
Mary Had An Abortion, Where Am I, Vol II Angry Young Men - Part I, Vol II Angry Young Men - Part II, Consciousness, Rebirth
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Wendell Harrison - An Evening With The Devil (Analogue) (5060149622865) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Mary Had An Abortion, Where Am I, Vol II Angry Young Men - Part I, Vol II Angry Young Men - Part II, Consciousness, Rebirth

Отзывы о товаре Wendell Harrison - An Evening With The Devil (Analogue) (5060149622865) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Pure Pleasure
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Tribe
Barcode
[5060149622865]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Wendell Harrison
Альбом (сингл)
An Evening With The Devil
Жанр
Jazz
Трек-лист
Mary Had An Abortion, Where Am I, Vol II Angry Young Men - Part I, Vol II Angry Young Men - Part II, Consciousness, Rebirth
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Mary Had An Abortion, Where Am I, Vol II Angry Young Men - Part I, Vol II Angry Young Men - Part II, Consciousness, Rebirth
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Wendell Harrison - An Evening With The Devil (Analogue) (5060149622865) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 4860 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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