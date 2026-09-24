Arthur Grumiaux - Telemann: 12 Fantasie Per Violino Solo (Analogue) (8808678161373) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Arthur Grumiaux - Telemann: 12 Fantasie Per Violino Solo (Analogue) (8808678161373) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Nr. 4 D-dur / No. 4 In D - Vivace Grave Allegro, Nr. 1 B-dur / No. 1 In B Flat - Largo Allegro Grave Allegro, Nr. 2 G-dur / No. 2 In G - Largo Allegro Allegro, Nr. 3 F-moll / No. 3 In F Minor - Adagio Presto Grave Vivace, Nr. 11 F-dur / No. 11 In F - Un Poco Vivace Soave Un Poco Vivace Allegro, Nr. 5 A-dur / No. 5 In A - Allegro-Presto Andante Allegro, Nr. 12 A-moll / No. 12 In A Minor - Moderato Vivace Presto, Nr. 6 E-moll / No. 6 In E Minor - Grave Presto Siciliana Allegro, Nr. 8 E-dur / No. 8 In E - Piacevolmente Spirituoso Allegro, Nr. 9 H-moll / No. 9 In B Minor - Siciliana Vivace Allegro, Nr. 10 D-dur / No. 10 In D - Presto Largo Allegro, Nr. 7 Es-dur / No. 7 In E Flat - Dolce Allegro Largo Presto
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