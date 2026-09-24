Go West - Dancing On The Couch (coloured) (0810098508100) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Go West
Альбом (сингл)
Dancing On The Couch
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 570 руб.
В наличии
Код товара: 652244
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5 570 руб.
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Характеристики
Бренд
Chrysalis
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Chrysalis
Barcode
[0810098508100]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Go West
Альбом (сингл)
Dancing On The Couch
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
I Want To Hear It From You, Little Ceasar, Masque Of Love, From Baltimore To Paris, True Colours, The King Is Dead, Chinese Whispers, Lets Build A Boat, Crossfire, Dangerous, True Colours (The Snake Charmer Mix), Ill Be Waiting, Masque Of Love (Schoolhouse Mix), Chinese Whispers, XL 5, I Want To Hear It From You (A Day In Aarhus), Tears Too Late, Dont Be Afraid Of Your Dreams, Little Ceasar (Live), The King Is Dead (12 Long Vibe Piano Mix)
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Go West - Dancing On The Couch (coloured) (0810098508100) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: I Want To Hear It From You, Little Ceasar, Masque Of Love, From Baltimore To Paris, True Colours, The King Is Dead, Chinese Whispers, Lets Build A Boat, Crossfire, Dangerous, True Colours (The Snake Charmer Mix), Ill Be Waiting, Masque Of Love (Schoolhouse Mix), Chinese Whispers, XL 5, I Want To Hear It From You (A Day In Aarhus), Tears Too Late, Dont Be Afraid Of Your Dreams, Little Ceasar (Live), The King Is Dead (12 Long Vibe Piano Mix)
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Chrysalis
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Chrysalis
Barcode
[0810098508100]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Go West
Альбом (сингл)
Dancing On The Couch
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
I Want To Hear It From You, Little Ceasar, Masque Of Love, From Baltimore To Paris, True Colours, The King Is Dead, Chinese Whispers, Lets Build A Boat, Crossfire, Dangerous, True Colours (The Snake Charmer Mix), Ill Be Waiting, Masque Of Love (Schoolhouse Mix), Chinese Whispers, XL 5, I Want To Hear It From You (A Day In Aarhus), Tears Too Late, Dont Be Afraid Of Your Dreams, Little Ceasar (Live), The King Is Dead (12 Long Vibe Piano Mix)
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ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: I Want To Hear It From You, Little Ceasar, Masque Of Love, From Baltimore To Paris, True Colours, The King Is Dead, Chinese Whispers, Lets Build A Boat, Crossfire, Dangerous, True Colours (The Snake Charmer Mix), Ill Be Waiting, Masque Of Love (Schoolhouse Mix), Chinese Whispers, XL 5, I Want To Hear It From You (A Day In Aarhus), Tears Too Late, Dont Be Afraid Of Your Dreams, Little Ceasar (Live), The King Is Dead (12 Long Vibe Piano Mix)
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Go West - Dancing On The Couch (coloured) (0810098508100) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 5570 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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