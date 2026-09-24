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Epica - Requiem For The Indifferent (coloured) (0727361290931) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Epica - Requiem For The Indifferent (coloured) (0727361290931) виниловая пластинка

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Epica - Requiem For The Indifferent (coloured) (0727361290931) виниловая пластинка - фото 1
Epica - Requiem For The Indifferent (coloured) (0727361290931) виниловая пластинка - фото 2
Epica - Requiem For The Indifferent (coloured) (0727361290931) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Epica
Альбом (сингл)
Requiem For The Indifferent
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Epica - Requiem For The Indifferent (coloured) (0727361290931) виниловая пластинка - фото 1
  • Epica - Requiem For The Indifferent (coloured) (0727361290931) виниловая пластинка - фото 2
  • Epica - Requiem For The Indifferent (coloured) (0727361290931) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 740 руб. 
Начислим 170 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 652217
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Epica - Requiem For The Indifferent (coloured) (0727361290931) виниловая пластинка
4 740 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[0727361290931]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Epica
Альбом (сингл)
Requiem For The Indifferent
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Karma ~Prelude~, Monopoly On Truth, Storm The Sorrow, Delirium, Internal Warfare, Requiem For The Indifferent, Anima ~Interlude~, Guilty Demeanor, Deep Water Horizon, Stay The Course, Deter The Tyrant, Avalanche, Serenade Of Self-Destruction, Nostalgia, Twin Flames (Regular Version)
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Epica - Requiem For The Indifferent (coloured) (0727361290931) виниловая пластинка

Титаны симфонического металла Epica наконец-то выпустили свой пятый альбом "Requiem For The Indifferent" на прозрачном красном двойном виниле. Первоначально выпущенный в 2012 году альбом с хитом "Storm The Sorrow" не издавался более 8 лет. "Название отсылает нас к концу эпохи, - описывал тогда альбом Марк Янсен. "Человечество больше не может зарывать голову в песок перед лицом того, что происходит вокруг нас. Мы сталкиваемся со многими проблемами. Огромная напряженность между различными религиями и культурами, войны, стихийные бедствия и огромный финансовый кризис, который выходит из-под контроля. Для преодоления этих проблем мы как никогда нуждаемся друг в друге. Поскольку мы все взаимосвязаны - Вселенная, Земля, природа, животные и люди, - этот период времени станет прелюдией к концу для тех, кто все еще не хочет или не может его увидеть. Реквием для равнодушных, но и возможность для нового начала с новыми большими возможностями!"

Отзывы о товаре Epica - Requiem For The Indifferent (coloured) (0727361290931) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[0727361290931]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Epica
Альбом (сингл)
Requiem For The Indifferent
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Karma ~Prelude~, Monopoly On Truth, Storm The Sorrow, Delirium, Internal Warfare, Requiem For The Indifferent, Anima ~Interlude~, Guilty Demeanor, Deep Water Horizon, Stay The Course, Deter The Tyrant, Avalanche, Serenade Of Self-Destruction, Nostalgia, Twin Flames (Regular Version)
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Титаны симфонического металла Epica наконец-то выпустили свой пятый альбом "Requiem For The Indifferent" на прозрачном красном двойном виниле. Первоначально выпущенный в 2012 году альбом с хитом "Storm The Sorrow" не издавался более 8 лет. "Название отсылает нас к концу эпохи, - описывал тогда альбом Марк Янсен. "Человечество больше не может зарывать голову в песок перед лицом того, что происходит вокруг нас. Мы сталкиваемся со многими проблемами. Огромная напряженность между различными религиями и культурами, войны, стихийные бедствия и огромный финансовый кризис, который выходит из-под контроля. Для преодоления этих проблем мы как никогда нуждаемся друг в друге. Поскольку мы все взаимосвязаны - Вселенная, Земля, природа, животные и люди, - этот период времени станет прелюдией к концу для тех, кто все еще не хочет или не может его увидеть. Реквием для равнодушных, но и возможность для нового начала с новыми большими возможностями!"
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Доставка
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Epica - Requiem For The Indifferent (coloured) (0727361290931) виниловая пластинка - стоимость товара 4740 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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