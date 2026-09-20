Caro Emerald - The Shocking Miss Emerald (8718546200090) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Caro Emerald
Альбом (сингл)
The Shocking Miss Emerald
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 400 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 652213
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Характеристики
Бренд
Grandmono
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Grandmono
Barcode
[8718546200090]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Caro Emerald
Альбом (сингл)
The Shocking Miss Emerald
Жанр
Jazz
Трек-лист
Miss Emerantro, One Day, A Man, Tangled Up, Completely, Black Valentine, Pack Up The Louie, I Belong To You, The Maestro, Liquid Lunch, Excuse My French, Paris, My 2 Cents, The Wonderful In You, Tell Me How Long
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Caro Emerald - The Shocking Miss Emerald (8718546200090) виниловая пластинка
"The Shocking Miss Emerald" - второй студийный альбом нидерландской джазовой и поп-певицы Каро Эмеральд, релиз которого состоялся 3 мая 2013 года.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Grandmono
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Grandmono
Barcode
[8718546200090]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Caro Emerald
Альбом (сингл)
The Shocking Miss Emerald
Жанр
Jazz
Трек-лист
Miss Emerantro, One Day, A Man, Tangled Up, Completely, Black Valentine, Pack Up The Louie, I Belong To You, The Maestro, Liquid Lunch, Excuse My French, Paris, My 2 Cents, The Wonderful In You, Tell Me How Long
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
"The Shocking Miss Emerald" - второй студийный альбом нидерландской джазовой и поп-певицы Каро Эмеральд, релиз которого состоялся 3 мая 2013 года.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Caro Emerald - The Shocking Miss Emerald (8718546200090) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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