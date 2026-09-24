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Caro Emerald - Deleted Scenes From The Cutting Room Floor: Acoustic Sessions (coloured) (8718546200595) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Caro Emerald - Deleted Scenes From The Cutting Room Floor: Acoustic Sessions (coloured) (8718546200595) виниловая пластинка

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Caro Emerald - Deleted Scenes From The Cutting Room Floor: Acoustic Sessions (coloured) (8718546200595) виниловая пластинка - фото 1
Caro Emerald - Deleted Scenes From The Cutting Room Floor: Acoustic Sessions (coloured) (8718546200595) виниловая пластинка - фото 2
Caro Emerald - Deleted Scenes From The Cutting Room Floor: Acoustic Sessions (coloured) (8718546200595) виниловая пластинка - фото 3
Caro Emerald - Deleted Scenes From The Cutting Room Floor: Acoustic Sessions (coloured) (8718546200595) виниловая пластинка - фото 4
Caro Emerald - Deleted Scenes From The Cutting Room Floor: Acoustic Sessions (coloured) (8718546200595) виниловая пластинка - фото 5
Caro Emerald - Deleted Scenes From The Cutting Room Floor: Acoustic Sessions (coloured) (8718546200595) виниловая пластинка - фото 6
Caro Emerald - Deleted Scenes From The Cutting Room Floor: Acoustic Sessions (coloured) (8718546200595) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Caro Emerald
Альбом (сингл)
Deleted Scenes From The Cutting Room Floor: Acoustic Sessions
Жанр
Jazz
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Caro Emerald - Deleted Scenes From The Cutting Room Floor: Acoustic Sessions (coloured) (8718546200595) виниловая пластинка - фото 1
  • Caro Emerald - Deleted Scenes From The Cutting Room Floor: Acoustic Sessions (coloured) (8718546200595) виниловая пластинка - фото 2
  • Caro Emerald - Deleted Scenes From The Cutting Room Floor: Acoustic Sessions (coloured) (8718546200595) виниловая пластинка - фото 3
  • Caro Emerald - Deleted Scenes From The Cutting Room Floor: Acoustic Sessions (coloured) (8718546200595) виниловая пластинка - фото 4
  • Caro Emerald - Deleted Scenes From The Cutting Room Floor: Acoustic Sessions (coloured) (8718546200595) виниловая пластинка - фото 5
  • Caro Emerald - Deleted Scenes From The Cutting Room Floor: Acoustic Sessions (coloured) (8718546200595) виниловая пластинка - фото 6
  • Caro Emerald - Deleted Scenes From The Cutting Room Floor: Acoustic Sessions (coloured) (8718546200595) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 030 руб. 
Начислим 148 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 652212
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Caro Emerald - Deleted Scenes From The Cutting Room Floor: Acoustic Sessions (coloured) (8718546200595) виниловая пластинка
4 030 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Grandmono
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Grandmono
Barcode
[8718546200595]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Caro Emerald
Альбом (сингл)
Deleted Scenes From The Cutting Room Floor: Acoustic Sessions
Жанр
Jazz
Трек-лист
Riviera Life (Acoustic Version), Dr. Wanna Do (Acoustic Version), A Night Like This (Acoustic Version), Just One Dance (Acoustic Version), I Know That He's Mine (Acoustic Version), You Don't Love Me (Acoustic Version), Back It Up (Acoustic Version), The Lipstick On His Collar (Acoustic Version)
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Caro Emerald - Deleted Scenes From The Cutting Room Floor: Acoustic Sessions (coloured) (8718546200595) виниловая пластинка

"Deleted Scenes From The Cutting Room Floor (Acoustic Sessions)" - акустическая версия альбома Deleted Scenes From The Cutting Room Floor нидерландской джазовой и поп-певицы Каро Эмеральд.

Отзывы о товаре Caro Emerald - Deleted Scenes From The Cutting Room Floor: Acoustic Sessions (coloured) (8718546200595) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Grandmono
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Grandmono
Barcode
[8718546200595]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Caro Emerald
Альбом (сингл)
Deleted Scenes From The Cutting Room Floor: Acoustic Sessions
Жанр
Jazz
Трек-лист
Riviera Life (Acoustic Version), Dr. Wanna Do (Acoustic Version), A Night Like This (Acoustic Version), Just One Dance (Acoustic Version), I Know That He's Mine (Acoustic Version), You Don't Love Me (Acoustic Version), Back It Up (Acoustic Version), The Lipstick On His Collar (Acoustic Version)
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Описание
"Deleted Scenes From The Cutting Room Floor (Acoustic Sessions)" - акустическая версия альбома Deleted Scenes From The Cutting Room Floor нидерландской джазовой и поп-певицы Каро Эмеральд.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Caro Emerald - Deleted Scenes From The Cutting Room Floor: Acoustic Sessions (coloured) (8718546200595) виниловая пластинка - стоимость товара 4030 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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