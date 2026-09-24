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Caro Emerald - Deleted Scenes From The Cutting Room Floor (coloured) (8717092005333) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Caro Emerald - Deleted Scenes From The Cutting Room Floor (coloured) (8717092005333) виниловая пластинка

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Caro Emerald - Deleted Scenes From The Cutting Room Floor (coloured) (8717092005333) виниловая пластинка - фото 1
Caro Emerald - Deleted Scenes From The Cutting Room Floor (coloured) (8717092005333) виниловая пластинка - фото 2
Caro Emerald - Deleted Scenes From The Cutting Room Floor (coloured) (8717092005333) виниловая пластинка - фото 3
Caro Emerald - Deleted Scenes From The Cutting Room Floor (coloured) (8717092005333) виниловая пластинка - фото 4
Caro Emerald - Deleted Scenes From The Cutting Room Floor (coloured) (8717092005333) виниловая пластинка - фото 5
Caro Emerald - Deleted Scenes From The Cutting Room Floor (coloured) (8717092005333) виниловая пластинка - фото 6
Caro Emerald - Deleted Scenes From The Cutting Room Floor (coloured) (8717092005333) виниловая пластинка - фото 7
Caro Emerald - Deleted Scenes From The Cutting Room Floor (coloured) (8717092005333) виниловая пластинка - фото 8
Caro Emerald - Deleted Scenes From The Cutting Room Floor (coloured) (8717092005333) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Caro Emerald
Альбом (сингл)
Deleted Scenes From The Cutting Room Floor
Жанр
Jazz
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Caro Emerald - Deleted Scenes From The Cutting Room Floor (coloured) (8717092005333) виниловая пластинка - фото 1
  • Caro Emerald - Deleted Scenes From The Cutting Room Floor (coloured) (8717092005333) виниловая пластинка - фото 2
  • Caro Emerald - Deleted Scenes From The Cutting Room Floor (coloured) (8717092005333) виниловая пластинка - фото 3
  • Caro Emerald - Deleted Scenes From The Cutting Room Floor (coloured) (8717092005333) виниловая пластинка - фото 4
  • Caro Emerald - Deleted Scenes From The Cutting Room Floor (coloured) (8717092005333) виниловая пластинка - фото 5
  • Caro Emerald - Deleted Scenes From The Cutting Room Floor (coloured) (8717092005333) виниловая пластинка - фото 6
  • Caro Emerald - Deleted Scenes From The Cutting Room Floor (coloured) (8717092005333) виниловая пластинка - фото 7
  • Caro Emerald - Deleted Scenes From The Cutting Room Floor (coloured) (8717092005333) виниловая пластинка - фото 8
  • Caro Emerald - Deleted Scenes From The Cutting Room Floor (coloured) (8717092005333) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 090 руб. 
Начислим 180 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 652211
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Caro Emerald - Deleted Scenes From The Cutting Room Floor (coloured) (8717092005333) виниловая пластинка
5 090 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Grandmono
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Grandmono
Barcode
[8717092005333]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Caro Emerald
Альбом (сингл)
Deleted Scenes From The Cutting Room Floor
Жанр
Jazz
Трек-лист
That Man, Just One Dance, Riviera Life, Back It Up, The Other Woman, Absolutely Me, You Don't Love Me, Wanna Do, Stuck, I Know That He's Mine, A Night Like This, The Lipstick On His Collar
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Caro Emerald - Deleted Scenes From The Cutting Room Floor (coloured) (8717092005333) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: That Man, Just One Dance, Riviera Life, Back It Up, The Other Woman, Absolutely Me, You Don't Love Me, Wanna Do, Stuck, I Know That He's Mine, A Night Like This, The Lipstick On His Collar



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Caro Emerald - Deleted Scenes From The Cutting Room Floor (coloured) (8717092005333) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Grandmono
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Grandmono
Barcode
[8717092005333]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Caro Emerald
Альбом (сингл)
Deleted Scenes From The Cutting Room Floor
Жанр
Jazz
Трек-лист
That Man, Just One Dance, Riviera Life, Back It Up, The Other Woman, Absolutely Me, You Don't Love Me, Wanna Do, Stuck, I Know That He's Mine, A Night Like This, The Lipstick On His Collar
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: That Man, Just One Dance, Riviera Life, Back It Up, The Other Woman, Absolutely Me, You Don't Love Me, Wanna Do, Stuck, I Know That He's Mine, A Night Like This, The Lipstick On His Collar


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Caro Emerald - Deleted Scenes From The Cutting Room Floor (coloured) (8717092005333) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 5090 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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