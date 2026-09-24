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Wind & Fire Earth - That's The Way Of The World (Analogue) (0856276002695) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Wind & Fire Earth - That's The Way Of The World (Analogue) (0856276002695) виниловая пластинка

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0856276002695, Виниловая пластинкаEarth, Wind &amp; Fire, That&#039;s The Way Of The World (Analogue)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 630 руб. 
Начислим 228 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 652207
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Wind & Fire Earth - That's The Way Of The World (Analogue) (0856276002695) виниловая пластинка
6 630 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
impex
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Wind & Fire Earth - That's The Way Of The World (Analogue) (0856276002695) виниловая пластинка

Купить виниловую пластинку Wind &amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp; Fire Earth / Thats The Way Of The World (1LP) - это погружение в мир неповторимого звука и непревзойденной музыкальной энергии группы Earth, Wind &amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp; Fire. Альбом Thats The Way Of The World является истинным шедевром и представляет собой музыкальное путешествие, наполненное глубокими эмоциями и потрясающими аранжировками. Здесь вы найдете хиты, которые стали классикой диско-фанка и продолжают вдохновлять поклонников музыки по всему миру. Виниловая пластинка Wind &amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp; Fire Earth / Thats The Way Of The World (1LP) позволит вам наслаждаться яркими мелодиями, захватывающими ритмами и вокалом, который трогает самое сердце. Группа Earth, Wind &amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp; Fire превосходно смешивает жанры и создает неповторимое звучание, которое невозможно забыть. Не упустите возможность купить виниловую пластинку Wind &amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp; Fire Earth / Thats The Way Of The World (1LP) и позвольте этой музыке оживить вашу атмосферу. Этот альбом станет настоящим сокровищем в вашей коллекции и подарит вам массу удовольствия от настоящей, качественной музыки.

Отзывы о товаре Wind & Fire Earth - That's The Way Of The World (Analogue) (0856276002695) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
impex
Тип товара
Виниловая пластинка
Описание
Купить виниловую пластинку Wind &amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp; Fire Earth / Thats The Way Of The World (1LP) - это погружение в мир неповторимого звука и непревзойденной музыкальной энергии группы Earth, Wind &amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp; Fire. Альбом Thats The Way Of The World является истинным шедевром и представляет собой музыкальное путешествие, наполненное глубокими эмоциями и потрясающими аранжировками. Здесь вы найдете хиты, которые стали классикой диско-фанка и продолжают вдохновлять поклонников музыки по всему миру. Виниловая пластинка Wind &amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp; Fire Earth / Thats The Way Of The World (1LP) позволит вам наслаждаться яркими мелодиями, захватывающими ритмами и вокалом, который трогает самое сердце. Группа Earth, Wind &amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp; Fire превосходно смешивает жанры и создает неповторимое звучание, которое невозможно забыть. Не упустите возможность купить виниловую пластинку Wind &amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp; Fire Earth / Thats The Way Of The World (1LP) и позвольте этой музыке оживить вашу атмосферу. Этот альбом станет настоящим сокровищем в вашей коллекции и подарит вам массу удовольствия от настоящей, качественной музыки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Wind & Fire Earth - That's The Way Of The World (Analogue) (0856276002695) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 6630 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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