Doro - Conqueress - Forever Strong And Proud (coloured) (4065629706111) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Conqueress Doro
Альбом (сингл)
Forever Strong And Proud
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 570 руб.
В наличии
Код товара: 652204
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5 570 руб.
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Характеристики
Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[4065629706111]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Conqueress Doro
Альбом (сингл)
Forever Strong And Proud
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Children of the Dawn, Fire in the Sky, Living After Midnight, All For You, Lean Mean Rock Machine, I will Prevail, Bond Unending, Time for Justice, Fels in der Brandung, Love Breaks Chains, Drive Me Wild, Rise, Best In Me, Heavenly Creatures, Warlocks And Witches
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Doro - Conqueress - Forever Strong And Proud (coloured) (4065629706111) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Children of the Dawn, Fire in the Sky, Living After Midnight, All For You, Lean Mean Rock Machine, I will Prevail, Bond Unending, Time for Justice, Fels in der Brandung, Love Breaks Chains, Drive Me Wild, Rise, Best In Me, Heavenly Creatures, Warlocks And Witches
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
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Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[4065629706111]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Conqueress Doro
Альбом (сингл)
Forever Strong And Proud
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Children of the Dawn, Fire in the Sky, Living After Midnight, All For You, Lean Mean Rock Machine, I will Prevail, Bond Unending, Time for Justice, Fels in der Brandung, Love Breaks Chains, Drive Me Wild, Rise, Best In Me, Heavenly Creatures, Warlocks And Witches
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Children of the Dawn, Fire in the Sky, Living After Midnight, All For You, Lean Mean Rock Machine, I will Prevail, Bond Unending, Time for Justice, Fels in der Brandung, Love Breaks Chains, Drive Me Wild, Rise, Best In Me, Heavenly Creatures, Warlocks And Witches
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Doro - Conqueress - Forever Strong And Proud (coloured) (4065629706111) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 5570 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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