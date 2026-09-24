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5060149621677, Dirty Dozen Brass Band, The, What’s Going On (Analogue) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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5060149621677, Dirty Dozen Brass Band, The, What’s Going On (Analogue) виниловая пластинка

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5060149621677, Dirty Dozen Brass Band, The, What’s Going On (Analogue) виниловая пластинка - фото 1
5060149621677, Dirty Dozen Brass Band, The, What’s Going On (Analogue) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
The Dozen Brass Band
Альбом (сингл)
What’s Going On
Жанр
Acid Jazz
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • 5060149621677, Dirty Dozen Brass Band, The, What’s Going On (Analogue) виниловая пластинка - фото 1
  • 5060149621677, Dirty Dozen Brass Band, The, What’s Going On (Analogue) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 620 руб. 
Начислим 166 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 652199
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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5060149621677, Dirty Dozen Brass Band, The, What’s Going On (Analogue) виниловая пластинка
4 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Pure Pleasure
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Pure Pleasure Records
Barcode
[5060149621677]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
The Dozen Brass Band
Альбом (сингл)
What’s Going On
Жанр
Acid Jazz
Трек-лист
Whats Going On, Whats Happening Brother, Flyin High (In The Friendly Sky), Save The Children, God Is Love, Mercy Mercy Me (The Ecology), Right On, Wholy Holy, Inner City Blues (Make Me Wanna Holler)
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара 5060149621677, Dirty Dozen Brass Band, The, What’s Going On (Analogue) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Whats Going On, Whats Happening Brother, Flyin High (In The Friendly Sky), Save The Children, God Is Love, Mercy Mercy Me (The Ecology), Right On, Wholy Holy, Inner City Blues (Make Me Wanna Holler)



Теги товара: Джаз

Отзывы о товаре 5060149621677, Dirty Dozen Brass Band, The, What’s Going On (Analogue) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Pure Pleasure
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Pure Pleasure Records
Barcode
[5060149621677]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
The Dozen Brass Band
Альбом (сингл)
What’s Going On
Жанр
Acid Jazz
Трек-лист
Whats Going On, Whats Happening Brother, Flyin High (In The Friendly Sky), Save The Children, God Is Love, Mercy Mercy Me (The Ecology), Right On, Wholy Holy, Inner City Blues (Make Me Wanna Holler)
ТНВЭД
8523809900
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Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Китай
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Whats Going On, Whats Happening Brother, Flyin High (In The Friendly Sky), Save The Children, God Is Love, Mercy Mercy Me (The Ecology), Right On, Wholy Holy, Inner City Blues (Make Me Wanna Holler)


Теги товара: Джаз
Самовывоз
Доставка
Отзывы


5060149621677, Dirty Dozen Brass Band, The, What’s Going On (Analogue) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 4620 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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