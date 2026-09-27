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0727361428716, Dimmu Borgir, Puritanical Euphoric Misanthropia виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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0727361428716, Dimmu Borgir, Puritanical Euphoric Misanthropia виниловая пластинка

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0727361428716, Виниловая пластинкаDimmu Borgir, Puritanical Euphoric Misanthropia - фото 1
0727361428716, Виниловая пластинкаDimmu Borgir, Puritanical Euphoric Misanthropia - фото 2
0727361428716, Виниловая пластинкаDimmu Borgir, Puritanical Euphoric Misanthropia - фото 3
0727361428716, Виниловая пластинкаDimmu Borgir, Puritanical Euphoric Misanthropia - фото 4
0727361428716, Виниловая пластинкаDimmu Borgir, Puritanical Euphoric Misanthropia - фото 5
0727361428716, Виниловая пластинкаDimmu Borgir, Puritanical Euphoric Misanthropia - фото 6
0727361428716, Виниловая пластинкаDimmu Borgir, Puritanical Euphoric Misanthropia - фото 7
0727361428716, Виниловая пластинкаDimmu Borgir, Puritanical Euphoric Misanthropia - фото 8
0727361428716, Виниловая пластинкаDimmu Borgir, Puritanical Euphoric Misanthropia - фото 9
0727361428716, Виниловая пластинкаDimmu Borgir, Puritanical Euphoric Misanthropia - фото 10
0727361428716, Виниловая пластинкаDimmu Borgir, Puritanical Euphoric Misanthropia - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • 0727361428716, Виниловая пластинкаDimmu Borgir, Puritanical Euphoric Misanthropia - фото 1
  • 0727361428716, Виниловая пластинкаDimmu Borgir, Puritanical Euphoric Misanthropia - фото 2
  • 0727361428716, Виниловая пластинкаDimmu Borgir, Puritanical Euphoric Misanthropia - фото 3
  • 0727361428716, Виниловая пластинкаDimmu Borgir, Puritanical Euphoric Misanthropia - фото 4
  • 0727361428716, Виниловая пластинкаDimmu Borgir, Puritanical Euphoric Misanthropia - фото 5
  • 0727361428716, Виниловая пластинкаDimmu Borgir, Puritanical Euphoric Misanthropia - фото 6
  • 0727361428716, Виниловая пластинкаDimmu Borgir, Puritanical Euphoric Misanthropia - фото 7
  • 0727361428716, Виниловая пластинкаDimmu Borgir, Puritanical Euphoric Misanthropia - фото 8
  • 0727361428716, Виниловая пластинкаDimmu Borgir, Puritanical Euphoric Misanthropia - фото 9
  • 0727361428716, Виниловая пластинкаDimmu Borgir, Puritanical Euphoric Misanthropia - фото 10
  • 0727361428716, Виниловая пластинкаDimmu Borgir, Puritanical Euphoric Misanthropia - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 560 руб. 
Начислим 152 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 652196
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
0727361428716, Dimmu Borgir, Puritanical Euphoric Misanthropia виниловая пластинка
4 560 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара 0727361428716, Dimmu Borgir, Puritanical Euphoric Misanthropia виниловая пластинка

Puritanical Euphoric Misanthropia - лимитированное переиздание студийного полноформатного альбома норвежской симфо-блэк-метал группы Dimmu Borgir, выпущенного в 2001 году. Релиз представлен на двойном белом виниле. Dimmu Borgir - норвежская группа, игравшая в жанре симфонический блэк-метал, образованная в 1993 году. Одна из немногих блэк-металических групп, достигших серьёзного коммерческого успеха и популярности за пределами поклонников, собственно, блэк-метала. Название группы происходит от Диммуборгир, что переводится как тёмная крепость. Это название достопримечательности в Исландии - лавового образования, которое, по легенде, является вратами в подземный мир. Кроме того, в 3-й книге трилогии Дж. Р. Р. Толкина Властелин колец - Возвращение короля во 2-й главе, сразу после сцены прощания Арагорна и Эовин, упоминается Димморборг - Гора Духов в Рохане.

Отзывы о товаре 0727361428716, Dimmu Borgir, Puritanical Euphoric Misanthropia виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Puritanical Euphoric Misanthropia - лимитированное переиздание студийного полноформатного альбома норвежской симфо-блэк-метал группы Dimmu Borgir, выпущенного в 2001 году. Релиз представлен на двойном белом виниле. Dimmu Borgir - норвежская группа, игравшая в жанре симфонический блэк-метал, образованная в 1993 году. Одна из немногих блэк-металических групп, достигших серьёзного коммерческого успеха и популярности за пределами поклонников, собственно, блэк-метала. Название группы происходит от Диммуборгир, что переводится как тёмная крепость. Это название достопримечательности в Исландии - лавового образования, которое, по легенде, является вратами в подземный мир. Кроме того, в 3-й книге трилогии Дж. Р. Р. Толкина Властелин колец - Возвращение короля во 2-й главе, сразу после сцены прощания Арагорна и Эовин, упоминается Димморборг - Гора Духов в Рохане.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


0727361428716, Dimmu Borgir, Puritanical Euphoric Misanthropia виниловая пластинка - стоимость товара 4560 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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