Bruce Dickinson - Accident Of Birth (coloured) (4050538783254) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Bruce Dickinson
Альбом (сингл)
Accident Of Birth
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 580 руб.
В наличии
Код товара: 652195
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
5 580 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Sanctuary
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sanctuary
Barcode
[4050538783254]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Bruce Dickinson
Альбом (сингл)
Accident Of Birth
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Freak, Toltec 7 Arrival, Starchildren, Taking the Queen, DarkAquarius, Omega, Man of Sorrows, Accident of Birth, The Magician, Welcome to the Pit, Road to Hell, Arc of Space
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Bruce Dickinson - Accident Of Birth (coloured) (4050538783254) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Freak, Toltec 7 Arrival, Starchildren, Taking the Queen, DarkAquarius, Omega, Man of Sorrows, Accident of Birth, The Magician, Welcome to the Pit, Road to Hell, Arc of Space
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 5 320 руб.1330 руб. в СплитДиана Арбенина - Bloody Mary (4657819849885) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 320 руб.1330 руб. в СплитФилипп Киркоров - Uno (4657819849243) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 320 руб.1330 руб. в СплитНочные Снайперы - Рубеж (4657819849915) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 320 руб.1330 руб. в Сплит0711297534238, Alan Parsons Project, The, Pyramid Work In Progre...
-
В наличииЦена 5 320 руб.1330 руб. в СплитColdplay - Moon Music (Clear) (5021732505224) виниловая пластинк...
-
В наличииЦена 5 320 руб.1330 руб. в СплитElectric Light Orchestra Part Two - Moment Of Truth (coloured) (...
-
В наличииЦена 5 320 руб.1330 руб. в СплитUma2Rman - Куда Приводят Мечты (4657819846624) виниловая пластин...
-
В наличииЦена 5 320 руб.1330 руб. в СплитЗвуки Му - Грубый Закат В Москве (2Lp) (4660059682181B) винилова...
-
В наличииЦена 5 320 руб.1330 руб. в СплитМакаревич / Бг (Иноагенты В Рф) - 20 Лет Спустя (2Lp) (466005968...
-
В наличииЦена 5 320 руб.1330 руб. в СплитМайк И Аквариум - Майк И Аквариум 1980 (2Lp) (4660059682914B) ви...
-
В наличииЦена 5 320 руб.1330 руб. в СплитUma2Rman - 1825 (4657819846617) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 330 руб.1333 руб. в СплитBiffy Clyro - Puzzle (0825646178216) виниловая пластинка
Бренд
Sanctuary
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sanctuary
Barcode
[4050538783254]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Bruce Dickinson
Альбом (сингл)
Accident Of Birth
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Freak, Toltec 7 Arrival, Starchildren, Taking the Queen, DarkAquarius, Omega, Man of Sorrows, Accident of Birth, The Magician, Welcome to the Pit, Road to Hell, Arc of Space
Развернуть
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Freak, Toltec 7 Arrival, Starchildren, Taking the Queen, DarkAquarius, Omega, Man of Sorrows, Accident of Birth, The Magician, Welcome to the Pit, Road to Hell, Arc of Space
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Bruce Dickinson - Accident Of Birth (coloured) (4050538783254) виниловая пластинка - стоимость товара 5580 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Bruce Dickinson - Accident Of Birth (coloured) (4050538783254) виниловая пластинка