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The Descendants Of Mike & Phoebe - A Spirit Speaks (Analogue) (5060149622643) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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The Descendants Of Mike & Phoebe - A Spirit Speaks (Analogue) (5060149622643) виниловая пластинка

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The Descendants Of Mike &amp; Phoebe - A Spirit Speaks (Analogue) (5060149622643) виниловая пластинка - фото 1
The Descendants Of Mike &amp; Phoebe - A Spirit Speaks (Analogue) (5060149622643) виниловая пластинка - фото 2
The Descendants Of Mike &amp; Phoebe - A Spirit Speaks (Analogue) (5060149622643) виниловая пластинка - фото 3
The Descendants Of Mike &amp; Phoebe - A Spirit Speaks (Analogue) (5060149622643) виниловая пластинка - фото 4
The Descendants Of Mike &amp; Phoebe - A Spirit Speaks (Analogue) (5060149622643) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
The Descendants Of Mike And Phoebe
Альбом (сингл)
A Spirit Speaks
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Descendants Of Mike &amp; Phoebe - A Spirit Speaks (Analogue) (5060149622643) виниловая пластинка - фото 1
  • The Descendants Of Mike &amp; Phoebe - A Spirit Speaks (Analogue) (5060149622643) виниловая пластинка - фото 2
  • The Descendants Of Mike &amp; Phoebe - A Spirit Speaks (Analogue) (5060149622643) виниловая пластинка - фото 3
  • The Descendants Of Mike &amp; Phoebe - A Spirit Speaks (Analogue) (5060149622643) виниловая пластинка - фото 4
  • The Descendants Of Mike &amp; Phoebe - A Spirit Speaks (Analogue) (5060149622643) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 150 руб. 
Начислим 152 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 652190
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Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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The Descendants Of Mike & Phoebe - A Spirit Speaks (Analogue) (5060149622643) виниловая пластинка
4 150 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Pure Pleasure
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Strata-East
Barcode
[5060149622643]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
The Descendants Of Mike And Phoebe
Альбом (сингл)
A Spirit Speaks
Жанр
Acid Jazz
Трек-лист
Little Bitty Baby, Soliloquy To A Man-Child, Coltrane, Chick Chick, Well Done, Weldon, A Spirit Speaks, Attica, Take My Hand, Precious Lord, Boll Weevil, Dont Be A Stranger, Too Little, Too Late
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Descendants Of Mike & Phoebe - A Spirit Speaks (Analogue) (5060149622643) виниловая пластинка

Купить виниловую пластинку Descendants Of Mike &amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp; The Phoebe / A Spirit Speaks (1LP) - это уникальная возможность ощутить поистине духовную и глубокую музыкальную энергию. Альбом A Spirit Speaks от Descendants Of Mike &amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp; The Phoebe - это нежное слияние джаза, соула и фанка, создающее волшебную атмосферу и заставляющее душу говорить свой собственный язык. На виниловой пластинке Descendants Of Mike &amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp; The Phoebe / A Spirit Speaks (1LP) вы найдете мощные грувы, увлекательную импровизацию и глубокую музыкальную экспрессию. Здесь каждая нота проникает в сердце и мозг, воплощая в себе различные эмоции и настроения. Не упустите возможность купить виниловую пластинку Descendants Of Mike &amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp; The Phoebe / A Spirit Speaks (1LP) и открыть для себя эту удивительную музыкальную группу. Воспользуйтесь этой возможностью, чтобы овладеть духовностью и глубиной их звучания.



Теги товара: Джаз

Отзывы о товаре The Descendants Of Mike & Phoebe - A Spirit Speaks (Analogue) (5060149622643) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Pure Pleasure
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Strata-East
Barcode
[5060149622643]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
The Descendants Of Mike And Phoebe
Альбом (сингл)
A Spirit Speaks
Жанр
Acid Jazz
Трек-лист
Little Bitty Baby, Soliloquy To A Man-Child, Coltrane, Chick Chick, Well Done, Weldon, A Spirit Speaks, Attica, Take My Hand, Precious Lord, Boll Weevil, Dont Be A Stranger, Too Little, Too Late
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Купить виниловую пластинку Descendants Of Mike &amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp; The Phoebe / A Spirit Speaks (1LP) - это уникальная возможность ощутить поистине духовную и глубокую музыкальную энергию. Альбом A Spirit Speaks от Descendants Of Mike &amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp; The Phoebe - это нежное слияние джаза, соула и фанка, создающее волшебную атмосферу и заставляющее душу говорить свой собственный язык. На виниловой пластинке Descendants Of Mike &amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp; The Phoebe / A Spirit Speaks (1LP) вы найдете мощные грувы, увлекательную импровизацию и глубокую музыкальную экспрессию. Здесь каждая нота проникает в сердце и мозг, воплощая в себе различные эмоции и настроения. Не упустите возможность купить виниловую пластинку Descendants Of Mike &amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp; The Phoebe / A Spirit Speaks (1LP) и открыть для себя эту удивительную музыкальную группу. Воспользуйтесь этой возможностью, чтобы овладеть духовностью и глубиной их звучания.


Теги товара: Джаз
Самовывоз
Доставка
Отзывы


The Descendants Of Mike & Phoebe - A Spirit Speaks (Analogue) (5060149622643) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 4150 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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