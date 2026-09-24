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Jack DeJohnette - Sorcery (Analogue, Jazz Dispensary) (0888072440821) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Jack DeJohnette - Sorcery (Analogue, Jazz Dispensary) (0888072440821) виниловая пластинка

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Jack DeJohnette - Sorcery (Analogue, Jazz Dispensary) (0888072440821) виниловая пластинка - фото 1
Jack DeJohnette - Sorcery (Analogue, Jazz Dispensary) (0888072440821) виниловая пластинка - фото 2
Jack DeJohnette - Sorcery (Analogue, Jazz Dispensary) (0888072440821) виниловая пластинка - фото 3
Jack DeJohnette - Sorcery (Analogue, Jazz Dispensary) (0888072440821) виниловая пластинка - фото 4
Jack DeJohnette - Sorcery (Analogue, Jazz Dispensary) (0888072440821) виниловая пластинка - фото 5
Jack DeJohnette - Sorcery (Analogue, Jazz Dispensary) (0888072440821) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Jack DeJohnette
Альбом (сингл)
Sorcery
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Jack DeJohnette - Sorcery (Analogue, Jazz Dispensary) (0888072440821) виниловая пластинка - фото 1
  • Jack DeJohnette - Sorcery (Analogue, Jazz Dispensary) (0888072440821) виниловая пластинка - фото 2
  • Jack DeJohnette - Sorcery (Analogue, Jazz Dispensary) (0888072440821) виниловая пластинка - фото 3
  • Jack DeJohnette - Sorcery (Analogue, Jazz Dispensary) (0888072440821) виниловая пластинка - фото 4
  • Jack DeJohnette - Sorcery (Analogue, Jazz Dispensary) (0888072440821) виниловая пластинка - фото 5
  • Jack DeJohnette - Sorcery (Analogue, Jazz Dispensary) (0888072440821) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 330 руб. 
Начислим 188 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 652187
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Jack DeJohnette - Sorcery (Analogue, Jazz Dispensary) (0888072440821) виниловая пластинка
5 330 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Concord
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Concord
Barcode
[0888072440821]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Jack DeJohnette
Альбом (сингл)
Sorcery
Жанр
Acid Jazz
Трек-лист
Sorcery
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Jack DeJohnette - Sorcery (Analogue, Jazz Dispensary) (0888072440821) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Sorcery #1, The Right Time, The Rock Thing, Reverend King, Obstructions, The Fatal Shot, Mourning, Unrest, Spirits On The Horizon, Four Levels Of Joy, Epilog



Теги товара: Джаз

Отзывы о товаре Jack DeJohnette - Sorcery (Analogue, Jazz Dispensary) (0888072440821) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Concord
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Concord
Barcode
[0888072440821]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Jack DeJohnette
Альбом (сингл)
Sorcery
Жанр
Acid Jazz
Трек-лист
Sorcery
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Sorcery #1, The Right Time, The Rock Thing, Reverend King, Obstructions, The Fatal Shot, Mourning, Unrest, Spirits On The Horizon, Four Levels Of Joy, Epilog


Теги товара: Джаз
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Jack DeJohnette - Sorcery (Analogue, Jazz Dispensary) (0888072440821) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 5330 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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