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Miles Davis - Round About Midnight (Analogue) (4260019713353) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Miles Davis - Round About Midnight (Analogue) (4260019713353) виниловая пластинка

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Miles Davis - Round About Midnight (Analogue) (4260019713353) виниловая пластинка - фото 1
Miles Davis - Round About Midnight (Analogue) (4260019713353) виниловая пластинка - фото 2
Miles Davis - Round About Midnight (Analogue) (4260019713353) виниловая пластинка - фото 3
Miles Davis - Round About Midnight (Analogue) (4260019713353) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Miles Davis
Альбом (сингл)
ROUND ABOUT MIDNIGHT
Жанр
Jazz, Bop. Post-bop. Hard-bop
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Miles Davis - Round About Midnight (Analogue) (4260019713353) виниловая пластинка - фото 1
  • Miles Davis - Round About Midnight (Analogue) (4260019713353) виниловая пластинка - фото 2
  • Miles Davis - Round About Midnight (Analogue) (4260019713353) виниловая пластинка - фото 3
  • Miles Davis - Round About Midnight (Analogue) (4260019713353) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 620 руб. 
Начислим 166 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 652176
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Miles Davis - Round About Midnight (Analogue) (4260019713353) виниловая пластинка
4 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Speakers Corner Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Speakers Corner Records
Barcode
[4260019713353]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Miles Davis
Альбом (сингл)
ROUND ABOUT MIDNIGHT
Жанр
Jazz, Bop. Post-bop. Hard-bop
Трек-лист
Round Midnight, Ah-Leu-Cha, All Of You, Bye Bye Blackbird, Tadds Delight, Dear Old Stockholm
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Miles Davis - Round About Midnight (Analogue) (4260019713353) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Round Midnight, Ah-Leu-Cha, All Of You, Bye Bye Blackbird, Tadds Delight, Dear Old Stockholm

Отзывы о товаре Miles Davis - Round About Midnight (Analogue) (4260019713353) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Speakers Corner Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Speakers Corner Records
Barcode
[4260019713353]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Miles Davis
Альбом (сингл)
ROUND ABOUT MIDNIGHT
Жанр
Jazz, Bop. Post-bop. Hard-bop
Трек-лист
Round Midnight, Ah-Leu-Cha, All Of You, Bye Bye Blackbird, Tadds Delight, Dear Old Stockholm
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Round Midnight, Ah-Leu-Cha, All Of You, Bye Bye Blackbird, Tadds Delight, Dear Old Stockholm
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Miles Davis - Round About Midnight (Analogue) (4260019713353) виниловая пластинка - стоимость товара 4620 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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