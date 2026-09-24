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Stanley Cowell - Musa-Ancestral Streams (Analogue) (5060149623275) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Stanley Cowell - Musa-Ancestral Streams (Analogue) (5060149623275) виниловая пластинка

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Stanley Cowell - Musa-Ancestral Streams (Analogue) (5060149623275) виниловая пластинка - фото 1
Stanley Cowell - Musa-Ancestral Streams (Analogue) (5060149623275) виниловая пластинка - фото 2
Stanley Cowell - Musa-Ancestral Streams (Analogue) (5060149623275) виниловая пластинка - фото 3
Stanley Cowell - Musa-Ancestral Streams (Analogue) (5060149623275) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Stanley Cowell
Альбом (сингл)
Musa. Ancestral Streams
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Stanley Cowell - Musa-Ancestral Streams (Analogue) (5060149623275) виниловая пластинка - фото 1
  • Stanley Cowell - Musa-Ancestral Streams (Analogue) (5060149623275) виниловая пластинка - фото 2
  • Stanley Cowell - Musa-Ancestral Streams (Analogue) (5060149623275) виниловая пластинка - фото 3
  • Stanley Cowell - Musa-Ancestral Streams (Analogue) (5060149623275) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 860 руб. 
Начислим 174 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 652169
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Stanley Cowell - Musa-Ancestral Streams (Analogue) (5060149623275) виниловая пластинка
4 860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Pure Pleasure
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Strata-East
Barcode
[5060149623275]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Stanley Cowell
Альбом (сингл)
Musa. Ancestral Streams
Жанр
Jazz
Трек-лист
Abscretions, Equipoise, Prayer For Peace, Emil Danenberg (From Illusion Suite), Maimoun (From Illusion Suite), Travelin Man, Departure No. 1, Departure No. 2, Sweet Song
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Stanley Cowell - Musa-Ancestral Streams (Analogue) (5060149623275) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Abscretions, Equipoise, Prayer For Peace, Emil Danenberg (From Illusion Suite), Maimoun (From Illusion Suite), Travelin Man, Departure No. 1, Departure No. 2, Sweet Song

Отзывы о товаре Stanley Cowell - Musa-Ancestral Streams (Analogue) (5060149623275) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Pure Pleasure
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Strata-East
Barcode
[5060149623275]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Stanley Cowell
Альбом (сингл)
Musa. Ancestral Streams
Жанр
Jazz
Трек-лист
Abscretions, Equipoise, Prayer For Peace, Emil Danenberg (From Illusion Suite), Maimoun (From Illusion Suite), Travelin Man, Departure No. 1, Departure No. 2, Sweet Song
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Abscretions, Equipoise, Prayer For Peace, Emil Danenberg (From Illusion Suite), Maimoun (From Illusion Suite), Travelin Man, Departure No. 1, Departure No. 2, Sweet Song
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Stanley Cowell - Musa-Ancestral Streams (Analogue) (5060149623275) виниловая пластинка - купить по цене 4860 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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