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4260019716064, Coleman, Ornette, The Shape Of Jazz To Come (Analogue) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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4260019716064, Coleman, Ornette, The Shape Of Jazz To Come (Analogue) виниловая пластинка

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4260019716064, Coleman, Ornette, The Shape Of Jazz To Come (Analogue) виниловая пластинка - фото 1
4260019716064, Coleman, Ornette, The Shape Of Jazz To Come (Analogue) виниловая пластинка - фото 2
4260019716064, Coleman, Ornette, The Shape Of Jazz To Come (Analogue) виниловая пластинка - фото 3
4260019716064, Coleman, Ornette, The Shape Of Jazz To Come (Analogue) виниловая пластинка - фото 4
4260019716064, Coleman, Ornette, The Shape Of Jazz To Come (Analogue) виниловая пластинка - фото 5
4260019716064, Coleman, Ornette, The Shape Of Jazz To Come (Analogue) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Ornette Coleman
Альбом (сингл)
THE SHAPE OF JAZZ TO COME
Жанр
Hip Hop, джаз
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • 4260019716064, Coleman, Ornette, The Shape Of Jazz To Come (Analogue) виниловая пластинка - фото 1
  • 4260019716064, Coleman, Ornette, The Shape Of Jazz To Come (Analogue) виниловая пластинка - фото 2
  • 4260019716064, Coleman, Ornette, The Shape Of Jazz To Come (Analogue) виниловая пластинка - фото 3
  • 4260019716064, Coleman, Ornette, The Shape Of Jazz To Come (Analogue) виниловая пластинка - фото 4
  • 4260019716064, Coleman, Ornette, The Shape Of Jazz To Come (Analogue) виниловая пластинка - фото 5
  • 4260019716064, Coleman, Ornette, The Shape Of Jazz To Come (Analogue) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 820 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 652164
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Характеристики

Бренд
Speakers Corner Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Atlantic
Barcode
[4260019716064]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Ornette Coleman
Альбом (сингл)
THE SHAPE OF JAZZ TO COME
Жанр
Hip Hop, джаз
Трек-лист
Lonely Woman, Eventually, Peace, Focus On Sanity, Congeniality, Chronology
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара 4260019716064, Coleman, Ornette, The Shape Of Jazz To Come (Analogue) виниловая пластинка

Купить виниловую пластинку Ornette Coleman / The Shape Of Jazz To Come (1LP) - это погружение в мир инновационного искусства джаза, созданного талантливым саксофонистом и композитором Орнетом Коллменом. Альбом The Shape Of Jazz To Come является вехой в истории джазовой музыки. Он представляет собой революционное сочетание импровизации и новаторских идей, которое полностью переосмыслило представление о джазе. В этой виниловой пластинке вы найдете потрясающие композиции, исполненные коллективом музыкантов, в котором каждый инструмент занимает особую роль в создании уникального звукового ландшафта. Купить виниловую пластинку Ornette Coleman / The Shape Of Jazz To Come (1LP) - это возможность приобрести настоящий шедевр джазовой музыки и насладиться уникальной пронзительностью и выразительностью игры Орнета Коллмена и его ансамбля.

Отзывы о товаре 4260019716064, Coleman, Ornette, The Shape Of Jazz To Come (Analogue) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Speakers Corner Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Atlantic
Barcode
[4260019716064]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Ornette Coleman
Альбом (сингл)
THE SHAPE OF JAZZ TO COME
Жанр
Hip Hop, джаз
Трек-лист
Lonely Woman, Eventually, Peace, Focus On Sanity, Congeniality, Chronology
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Развернуть
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Китай
Описание
Купить виниловую пластинку Ornette Coleman / The Shape Of Jazz To Come (1LP) - это погружение в мир инновационного искусства джаза, созданного талантливым саксофонистом и композитором Орнетом Коллменом. Альбом The Shape Of Jazz To Come является вехой в истории джазовой музыки. Он представляет собой революционное сочетание импровизации и новаторских идей, которое полностью переосмыслило представление о джазе. В этой виниловой пластинке вы найдете потрясающие композиции, исполненные коллективом музыкантов, в котором каждый инструмент занимает особую роль в создании уникального звукового ландшафта. Купить виниловую пластинку Ornette Coleman / The Shape Of Jazz To Come (1LP) - это возможность приобрести настоящий шедевр джазовой музыки и насладиться уникальной пронзительностью и выразительностью игры Орнета Коллмена и его ансамбля.
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