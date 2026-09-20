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Ornette Coleman - Free Jazz (Analogue) (4260019716088) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Ornette Coleman - Free Jazz (Analogue) (4260019716088) виниловая пластинка

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Ornette Coleman - Free Jazz (Analogue) (4260019716088) виниловая пластинка - фото 1
Ornette Coleman - Free Jazz (Analogue) (4260019716088) виниловая пластинка - фото 2
Ornette Coleman - Free Jazz (Analogue) (4260019716088) виниловая пластинка - фото 3
Ornette Coleman - Free Jazz (Analogue) (4260019716088) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
The Ornette Coleman Double Quartet
Альбом (сингл)
Free Jazz
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Ornette Coleman - Free Jazz (Analogue) (4260019716088) виниловая пластинка - фото 1
  • Ornette Coleman - Free Jazz (Analogue) (4260019716088) виниловая пластинка - фото 2
  • Ornette Coleman - Free Jazz (Analogue) (4260019716088) виниловая пластинка - фото 3
  • Ornette Coleman - Free Jazz (Analogue) (4260019716088) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 580 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 652163
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Характеристики

Бренд
Speakers Corner Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Atlantic
Barcode
[4260019716088]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
The Ornette Coleman Double Quartet
Альбом (сингл)
Free Jazz
Трек-лист
Free Jazz (Part 1), Free Jazz (Part 2)
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Ornette Coleman - Free Jazz (Analogue) (4260019716088) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Free Jazz (Part 1), Free Jazz (Part 2)

Отзывы о товаре Ornette Coleman - Free Jazz (Analogue) (4260019716088) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Speakers Corner Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Atlantic
Barcode
[4260019716088]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
The Ornette Coleman Double Quartet
Альбом (сингл)
Free Jazz
Трек-лист
Free Jazz (Part 1), Free Jazz (Part 2)
ТНВЭД
8523809900
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Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Free Jazz (Part 1), Free Jazz (Part 2)
Самовывоз
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Отзывы


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