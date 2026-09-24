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4260428070146, ChamberJam Europe, Astor Piazzolla & Marcelo Nisinman виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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4260428070146, ChamberJam Europe, Astor Piazzolla & Marcelo Nisinman виниловая пластинка

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4260428070146, Виниловая пластинкаChamberJam Europe, Astor Piazzolla &amp; Marcelo Nisinman - фото 1
4260428070146, Виниловая пластинкаChamberJam Europe, Astor Piazzolla &amp; Marcelo Nisinman - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
  • 4260428070146, Виниловая пластинкаChamberJam Europe, Astor Piazzolla &amp; Marcelo Nisinman - фото 1
  • 4260428070146, Виниловая пластинкаChamberJam Europe, Astor Piazzolla &amp; Marcelo Nisinman - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 620 руб. 
Начислим 166 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 652145
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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4260428070146, ChamberJam Europe, Astor Piazzolla & Marcelo Nisinman виниловая пластинка
4 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Berliner Meister Schallplatten
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара 4260428070146, ChamberJam Europe, Astor Piazzolla & Marcelo Nisinman виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Hombre Tango, Oblivion, Pourquoi Tu Te Leves, El Entreterriano, Bordel 1900, Cafe 1930, Nightclub 1960, Concert DAujourdhui

Отзывы о товаре 4260428070146, ChamberJam Europe, Astor Piazzolla & Marcelo Nisinman виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Berliner Meister Schallplatten
Тип товара
Виниловая пластинка
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Hombre Tango, Oblivion, Pourquoi Tu Te Leves, El Entreterriano, Bordel 1900, Cafe 1930, Nightclub 1960, Concert DAujourdhui
Самовывоз
Доставка
Отзывы


4260428070146, ChamberJam Europe, Astor Piazzolla & Marcelo Nisinman виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 4620 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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