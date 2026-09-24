Top.Mail.Ru
Jakob Bro & Joe Lovano - Once Around The Room (0602448386526) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Jakob Bro & Joe Lovano - Once Around The Room (0602448386526) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Jakob Bro &amp; Joe Lovano - Once Around The Room (0602448386526) виниловая пластинка - фото 1
Jakob Bro &amp; Joe Lovano - Once Around The Room (0602448386526) виниловая пластинка - фото 2
Jakob Bro &amp; Joe Lovano - Once Around The Room (0602448386526) виниловая пластинка - фото 3
Jakob Bro &amp; Joe Lovano - Once Around The Room (0602448386526) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Joe Lovano, Jakob Bro
Альбом (сингл)
Once Around The Room
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Jakob Bro &amp; Joe Lovano - Once Around The Room (0602448386526) виниловая пластинка - фото 1
  • Jakob Bro &amp; Joe Lovano - Once Around The Room (0602448386526) виниловая пластинка - фото 2
  • Jakob Bro &amp; Joe Lovano - Once Around The Room (0602448386526) виниловая пластинка - фото 3
  • Jakob Bro &amp; Joe Lovano - Once Around The Room (0602448386526) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 680 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 652129
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Jakob Bro & Joe Lovano - Once Around The Room (0602448386526) виниловая пластинка
3 680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ECM
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
ECM
Barcode
[0602448386526]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Joe Lovano, Jakob Bro
Альбом (сингл)
Once Around The Room
Жанр
Jazz
Трек-лист
As It Should Be, Sound Creation, For The Love Of Paul, Song To An Old Friend, Drum Music, Pause
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Jakob Bro & Joe Lovano - Once Around The Room (0602448386526) виниловая пластинка

Купить виниловую пластинку Jakob Bro &amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp; Joe Lovano / Once Around The Room (A Tribute To Paul Motian) (1LP) — это шанс окунуться в уникальное музыкальное путешествие, посвященное Полу Мошану, легендарному джазовому музыканту и композитору. Альбом представляет собой искреннее трибьютное выражение благодарности за его значимый вклад в джазовую индустрию. Британский гитарист Якоб Бро и американский саксофонист Джо Ловано совместно создают потрясающие звуковые пейзажи, захватывающие слушателя с первых аккордов. Их музыкальное взаимодействие смешивает виртуозное исполнение и импровизацию, создавая неповторимую атмосферу, которая проникает в глубины души и оставляет неизгладимое впечатление. Каждый трек на этой виниловой пластинке является проявлением творчества и мастерства музыкантов, чьи идеи переплетаются в прекрасном музыкальном диалоге. Богатый звук гитары и саксофона, отточенные мелодии и гармонии создают неповторимые волны звука, которые переносят слушателя в мир эмоций и вдохновения. Купить виниловую пластинку Jakob Bro &amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp; Joe Lovano / Once Around The Room (A Tribute To Paul Motian) (1LP) — значит обладать музыкальным сокровищем, которое прекрасно дополнит вашу коллекцию джазовых записей. Этот запись не только позволит вам наслаждаться яркими мелодиями и гармониями, но и подарит вам возможность окунуться в историю джазовой музыки и ощутить ее волшебство.

Отзывы о товаре Jakob Bro & Joe Lovano - Once Around The Room (0602448386526) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
ECM
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
ECM
Barcode
[0602448386526]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Joe Lovano, Jakob Bro
Альбом (сингл)
Once Around The Room
Жанр
Jazz
Трек-лист
As It Should Be, Sound Creation, For The Love Of Paul, Song To An Old Friend, Drum Music, Pause
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Купить виниловую пластинку Jakob Bro &amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp; Joe Lovano / Once Around The Room (A Tribute To Paul Motian) (1LP) — это шанс окунуться в уникальное музыкальное путешествие, посвященное Полу Мошану, легендарному джазовому музыканту и композитору. Альбом представляет собой искреннее трибьютное выражение благодарности за его значимый вклад в джазовую индустрию. Британский гитарист Якоб Бро и американский саксофонист Джо Ловано совместно создают потрясающие звуковые пейзажи, захватывающие слушателя с первых аккордов. Их музыкальное взаимодействие смешивает виртуозное исполнение и импровизацию, создавая неповторимую атмосферу, которая проникает в глубины души и оставляет неизгладимое впечатление. Каждый трек на этой виниловой пластинке является проявлением творчества и мастерства музыкантов, чьи идеи переплетаются в прекрасном музыкальном диалоге. Богатый звук гитары и саксофона, отточенные мелодии и гармонии создают неповторимые волны звука, которые переносят слушателя в мир эмоций и вдохновения. Купить виниловую пластинку Jakob Bro &amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp; Joe Lovano / Once Around The Room (A Tribute To Paul Motian) (1LP) — значит обладать музыкальным сокровищем, которое прекрасно дополнит вашу коллекцию джазовых записей. Этот запись не только позволит вам наслаждаться яркими мелодиями и гармониями, но и подарит вам возможность окунуться в историю джазовой музыки и ощутить ее волшебство.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Jakob Bro & Joe Lovano - Once Around The Room (0602448386526) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 3680 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...