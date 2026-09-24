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Blue Oyster Cult - Tyranny And Mutation (Analogue) (4260019715159) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Blue Oyster Cult - Tyranny And Mutation (Analogue) (4260019715159) виниловая пластинка

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Blue Oyster Cult - Tyranny And Mutation (Analogue) (4260019715159) виниловая пластинка - фото 1
Blue Oyster Cult - Tyranny And Mutation (Analogue) (4260019715159) виниловая пластинка - фото 2
Blue Oyster Cult - Tyranny And Mutation (Analogue) (4260019715159) виниловая пластинка - фото 3
Blue Oyster Cult - Tyranny And Mutation (Analogue) (4260019715159) виниловая пластинка - фото 4
Blue Oyster Cult - Tyranny And Mutation (Analogue) (4260019715159) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
The Blue Oyster Cult
Альбом (сингл)
Tyranny And Mutation
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Blue Oyster Cult - Tyranny And Mutation (Analogue) (4260019715159) виниловая пластинка - фото 1
  • Blue Oyster Cult - Tyranny And Mutation (Analogue) (4260019715159) виниловая пластинка - фото 2
  • Blue Oyster Cult - Tyranny And Mutation (Analogue) (4260019715159) виниловая пластинка - фото 3
  • Blue Oyster Cult - Tyranny And Mutation (Analogue) (4260019715159) виниловая пластинка - фото 4
  • Blue Oyster Cult - Tyranny And Mutation (Analogue) (4260019715159) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 620 руб. 
Начислим 166 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 652122
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Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Blue Oyster Cult - Tyranny And Mutation (Analogue) (4260019715159) виниловая пластинка
4 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Speakers Corner Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Columbia
Barcode
[4260019715159]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
The Blue Oyster Cult
Альбом (сингл)
Tyranny And Mutation
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
The Red & The Black, O.D.d On Life Itself, Hot Rails To Hell, 7 Screaming Diz-Busters, Baby Ice Dog, Wings Wetted Down, Teen Archer, Mistress Of The Salmon Salt (Quicklime Girl)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Blue Oyster Cult - Tyranny And Mutation (Analogue) (4260019715159) виниловая пластинка

Купить виниловую пластинку Blue Oyster Cult / Tyranny And Mutation (1LP) - это уникальная возможность оценить великолепие музыкального творчества группы Blue Oyster Cult. Альбом Tyranny And Mutation представляет собой настоящий шедевр рок-музыки. В нем сочетаются потрясающие мелодии, глубокий текст и сильные рифы, которые заставят вас окунуться в мир музыкальной экспрессии и энергии. Blue Oyster Cult - это коллектив талантливых музыкантов, чья музыка проникает в душу и оставляет след в сердце слушателя. Их уникальный звук и стиль делают этот альбом незабываемым и неотъемлемым элементом рок-культуры. Не упустите возможность купить виниловую пластинку Blue Oyster Cult / Tyranny And Mutation (1LP) и добавить этот альбом к вашей музыкальной коллекции. Ощутите мощь и энергию этих композиций, насладитесь качеством звучания винила и полностью погрузитесь в атмосферу Blue Oyster Cult. Выберите качество звучания винила и приобретите виниловую пластинку Blue Oyster Cult / Tyranny And Mutation (1LP) прямо сейчас. Полностью ощутите музыку, словно вы находитесь на живом концерте.

Отзывы о товаре Blue Oyster Cult - Tyranny And Mutation (Analogue) (4260019715159) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Speakers Corner Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Columbia
Barcode
[4260019715159]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
The Blue Oyster Cult
Альбом (сингл)
Tyranny And Mutation
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
The Red & The Black, O.D.d On Life Itself, Hot Rails To Hell, 7 Screaming Diz-Busters, Baby Ice Dog, Wings Wetted Down, Teen Archer, Mistress Of The Salmon Salt (Quicklime Girl)
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Купить виниловую пластинку Blue Oyster Cult / Tyranny And Mutation (1LP) - это уникальная возможность оценить великолепие музыкального творчества группы Blue Oyster Cult. Альбом Tyranny And Mutation представляет собой настоящий шедевр рок-музыки. В нем сочетаются потрясающие мелодии, глубокий текст и сильные рифы, которые заставят вас окунуться в мир музыкальной экспрессии и энергии. Blue Oyster Cult - это коллектив талантливых музыкантов, чья музыка проникает в душу и оставляет след в сердце слушателя. Их уникальный звук и стиль делают этот альбом незабываемым и неотъемлемым элементом рок-культуры. Не упустите возможность купить виниловую пластинку Blue Oyster Cult / Tyranny And Mutation (1LP) и добавить этот альбом к вашей музыкальной коллекции. Ощутите мощь и энергию этих композиций, насладитесь качеством звучания винила и полностью погрузитесь в атмосферу Blue Oyster Cult. Выберите качество звучания винила и приобретите виниловую пластинку Blue Oyster Cult / Tyranny And Mutation (1LP) прямо сейчас. Полностью ощутите музыку, словно вы находитесь на живом концерте.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Blue Oyster Cult - Tyranny And Mutation (Analogue) (4260019715159) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 4620 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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