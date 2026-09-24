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Leonard Bernstein - Gershwin: Rhapsody In Blue, An American In Paris (Analogue) (4260019714510) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Leonard Bernstein - Gershwin: Rhapsody In Blue, An American In Paris (Analogue) (4260019714510) виниловая пластинка

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Leonard Bernstein - Gershwin: Rhapsody In Blue, An American In Paris (Analogue) (4260019714510) виниловая пластинка - фото 1
Leonard Bernstein - Gershwin: Rhapsody In Blue, An American In Paris (Analogue) (4260019714510) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Leonard Bernstein
Альбом (сингл)
Gershwin: Rhapsody In Blue / An American In Paris
Жанр
классика
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Leonard Bernstein - Gershwin: Rhapsody In Blue, An American In Paris (Analogue) (4260019714510) виниловая пластинка - фото 1
  • Leonard Bernstein - Gershwin: Rhapsody In Blue, An American In Paris (Analogue) (4260019714510) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 620 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 652109
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Характеристики

Бренд
Speakers Corner Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Speakers Corner Records
Barcode
[4260019714510]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Leonard Bernstein
Альбом (сингл)
Gershwin: Rhapsody In Blue / An American In Paris
Жанр
классика
Трек-лист
Rhapsody In Blue, An American In Paris
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Leonard Bernstein - Gershwin: Rhapsody In Blue, An American In Paris (Analogue) (4260019714510) виниловая пластинка

Купить виниловую пластинку Leonard Bernstein / Gershwin: Rhapsody In Blue, An American In Paris (1LP) - это уникальная возможность ощутить настоящую магию музыки и погрузиться в восхитительный звуковой мир Леонарда Бернштейна и его исполнения произведений Джорджа Гершвина. Альбом Gershwin: Rhapsody In Blue, An American In Paris - это истинное музыкальное шедевр, сочетающий в себе виртуозное пианистическое мастерство и экспрессивность оркестровой музыки. Каждая нота, каждая мелодия переносят слушателя в атмосферу Америки первой половины XX века, наполняя сердце радостью и ностальгией. Леонард Бернштейн - выдающийся дирижер и композитор, чьи исполнения олицетворяют собой бесконечную страсть к музыке и непревзойденное музыкальное мастерство. В его интерпретации произведения Джорджа Гершвина оживают, раскрываясь во всей своей красоте и глубине.

Отзывы о товаре Leonard Bernstein - Gershwin: Rhapsody In Blue, An American In Paris (Analogue) (4260019714510) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Speakers Corner Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Speakers Corner Records
Barcode
[4260019714510]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Leonard Bernstein
Альбом (сингл)
Gershwin: Rhapsody In Blue / An American In Paris
Жанр
классика
Трек-лист
Rhapsody In Blue, An American In Paris
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Развернуть
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Китай
Описание
Купить виниловую пластинку Leonard Bernstein / Gershwin: Rhapsody In Blue, An American In Paris (1LP) - это уникальная возможность ощутить настоящую магию музыки и погрузиться в восхитительный звуковой мир Леонарда Бернштейна и его исполнения произведений Джорджа Гершвина. Альбом Gershwin: Rhapsody In Blue, An American In Paris - это истинное музыкальное шедевр, сочетающий в себе виртуозное пианистическое мастерство и экспрессивность оркестровой музыки. Каждая нота, каждая мелодия переносят слушателя в атмосферу Америки первой половины XX века, наполняя сердце радостью и ностальгией. Леонард Бернштейн - выдающийся дирижер и композитор, чьи исполнения олицетворяют собой бесконечную страсть к музыке и непревзойденное музыкальное мастерство. В его интерпретации произведения Джорджа Гершвина оживают, раскрываясь во всей своей красоте и глубине.
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Leonard Bernstein - Gershwin: Rhapsody In Blue, An American In Paris (Analogue) (4260019714510) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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