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Chet Baker - Chet Is Back (Analogue) (4260019712363) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Chet Baker - Chet Is Back (Analogue) (4260019712363) виниловая пластинка

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Chet Baker - Chet Is Back (Analogue) (4260019712363) виниловая пластинка - фото 1
Chet Baker - Chet Is Back (Analogue) (4260019712363) виниловая пластинка - фото 2
Chet Baker - Chet Is Back (Analogue) (4260019712363) виниловая пластинка - фото 3
Chet Baker - Chet Is Back (Analogue) (4260019712363) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2005
Исполнитель
Chet Baker Sextet
Альбом (сингл)
Chet Is Back!
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Chet Baker - Chet Is Back (Analogue) (4260019712363) виниловая пластинка - фото 1
  • Chet Baker - Chet Is Back (Analogue) (4260019712363) виниловая пластинка - фото 2
  • Chet Baker - Chet Is Back (Analogue) (4260019712363) виниловая пластинка - фото 3
  • Chet Baker - Chet Is Back (Analogue) (4260019712363) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 770 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 652104
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Характеристики

Бренд
Speakers Corner Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
RCA Victor
Barcode
[4260019712363]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2005
Исполнитель
Chet Baker Sextet
Альбом (сингл)
Chet Is Back!
Трек-лист
Well, You Neednt, These Foolish Things, Barbados, Star Eyes, Over The Rainbow, Pent Up House, Ballata In Forma Di Blues, Blues In The Closet
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Chet Baker - Chet Is Back (Analogue) (4260019712363) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Well, You Neednt, These Foolish Things, Barbados, Star Eyes, Over The Rainbow, Pent Up House, Ballata In Forma Di Blues, Blues In The Closet

Отзывы о товаре Chet Baker - Chet Is Back (Analogue) (4260019712363) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Speakers Corner Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
RCA Victor
Barcode
[4260019712363]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2005
Исполнитель
Chet Baker Sextet
Альбом (сингл)
Chet Is Back!
Трек-лист
Well, You Neednt, These Foolish Things, Barbados, Star Eyes, Over The Rainbow, Pent Up House, Ballata In Forma Di Blues, Blues In The Closet
ТНВЭД
8523809900
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Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Well, You Neednt, These Foolish Things, Barbados, Star Eyes, Over The Rainbow, Pent Up House, Ballata In Forma Di Blues, Blues In The Closet
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Chet Baker - Chet Is Back (Analogue) (4260019712363) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 4770 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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