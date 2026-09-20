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Rick Astley - Whenever You Need Somebody (4050538806670) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Rick Astley - Whenever You Need Somebody (4050538806670) виниловая пластинка

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Rick Astley - Whenever You Need Somebody (4050538806670) виниловая пластинка - фото 1
Rick Astley - Whenever You Need Somebody (4050538806670) виниловая пластинка - фото 2
Rick Astley - Whenever You Need Somebody (4050538806670) виниловая пластинка - фото 3
Rick Astley - Whenever You Need Somebody (4050538806670) виниловая пластинка - фото 4
Rick Astley - Whenever You Need Somebody (4050538806670) виниловая пластинка - фото 5
Rick Astley - Whenever You Need Somebody (4050538806670) виниловая пластинка - фото 6
Rick Astley - Whenever You Need Somebody (4050538806670) виниловая пластинка - фото 7
Rick Astley - Whenever You Need Somebody (4050538806670) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Rick Astley
Альбом (сингл)
Whenever You Need Somebody
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Rick Astley - Whenever You Need Somebody (4050538806670) виниловая пластинка - фото 1
  • Rick Astley - Whenever You Need Somebody (4050538806670) виниловая пластинка - фото 2
  • Rick Astley - Whenever You Need Somebody (4050538806670) виниловая пластинка - фото 3
  • Rick Astley - Whenever You Need Somebody (4050538806670) виниловая пластинка - фото 4
  • Rick Astley - Whenever You Need Somebody (4050538806670) виниловая пластинка - фото 5
  • Rick Astley - Whenever You Need Somebody (4050538806670) виниловая пластинка - фото 6
  • Rick Astley - Whenever You Need Somebody (4050538806670) виниловая пластинка - фото 7
  • Rick Astley - Whenever You Need Somebody (4050538806670) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 700 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 652099
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Характеристики

Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4050538806670]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Rick Astley
Альбом (сингл)
Whenever You Need Somebody
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Never Gonna Give You Up, Whenever You Need Somebody, Together Forever, It Would Take A Strong Strong Man, The Love Has Gone, Don't Say Goodbye, Slipping Away, No More Looking For Love, You Move Me, When I Fall In Love
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Rick Astley - Whenever You Need Somebody (4050538806670) виниловая пластинка

"Whenever You Need Somebody" — дебютный альбом британского певца Рика Эстли, вышедший в 1987 году.

Отзывы о товаре Rick Astley - Whenever You Need Somebody (4050538806670) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4050538806670]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Rick Astley
Альбом (сингл)
Whenever You Need Somebody
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Never Gonna Give You Up, Whenever You Need Somebody, Together Forever, It Would Take A Strong Strong Man, The Love Has Gone, Don't Say Goodbye, Slipping Away, No More Looking For Love, You Move Me, When I Fall In Love
Версия издания
стандартное
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Описание
"Whenever You Need Somebody" — дебютный альбом британского певца Рика Эстли, вышедший в 1987 году.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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