Вентиляторный модуль Supermicro FAN-0166L4 80x80x38mm 13500rpm 2U Hot-Swap
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 880 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 652032
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Характеристики
Бренд
Supermicro
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Размеры в упаковке, см
12х12х5
Вес, кг.
17
Описание товара Вентиляторный модуль Supermicro FAN-0166L4 80x80x38mm 13500rpm 2U Hot-Swap
FAN-0166L4 — это высокопроизводительный дополнительный вентилятор для корпусов серии Ultra 2U. Этот вентилятор был полностью протестирован и одобрен Supermicro, чтобы обеспечить наилучшее качество и эффективность охлаждения.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Supermicro
Тип товара
Вентилятор для корпуса
FAN-0166L4 — это высокопроизводительный дополнительный вентилятор для корпусов серии Ultra 2U. Этот вентилятор был полностью протестирован и одобрен Supermicro, чтобы обеспечить наилучшее качество и эффективность охлаждения.
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Память для серверов, Серверы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Память для серверов, Серверы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
Вентиляторный модуль Supermicro FAN-0166L4 80x80x38mm 13500rpm 2U Hot-Swap - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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