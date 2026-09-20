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Вентиляторный модуль Supermicro FAN-0166L4 80x80x38mm 13500rpm 2U Hot-Swap купить с доставкой в Москве
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Вентиляторный модуль Supermicro FAN-0166L4 80x80x38mm 13500rpm 2U Hot-Swap

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Вентилятор для корпуса Supermicro FAN-0166L4 - фото 1
Вентилятор для корпуса Supermicro FAN-0166L4 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вентилятор для корпуса
  • Вентилятор для корпуса Supermicro FAN-0166L4 - фото 1
  • Вентилятор для корпуса Supermicro FAN-0166L4 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 880 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 652032
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Характеристики

Бренд
Supermicro
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Размеры в упаковке, см
12х12х5
Вес, кг.
17

Описание товара Вентиляторный модуль Supermicro FAN-0166L4 80x80x38mm 13500rpm 2U Hot-Swap

FAN-0166L4 — это высокопроизводительный дополнительный вентилятор для корпусов серии Ultra 2U. Этот вентилятор был полностью протестирован и одобрен Supermicro, чтобы обеспечить наилучшее качество и эффективность охлаждения.

Отзывы о товаре Вентиляторный модуль Supermicro FAN-0166L4 80x80x38mm 13500rpm 2U Hot-Swap




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Характеристики
Бренд
Supermicro
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Описание
FAN-0166L4 — это высокопроизводительный дополнительный вентилятор для корпусов серии Ultra 2U. Этот вентилятор был полностью протестирован и одобрен Supermicro, чтобы обеспечить наилучшее качество и эффективность охлаждения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Вентиляторный модуль Supermicro FAN-0166L4 80x80x38mm 13500rpm 2U Hot-Swap - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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