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Видеокарта Gigabyte RTX3050 OC 6GB RTL (GV-N3050OC-6GL) купить с доставкой в Москве
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Видеокарта Gigabyte RTX3050 OC 6GB RTL (GV-N3050OC-6GL)

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Видеокарта Gigabyte RTX3050 OC 6GB RTL (GV-N3050OC-6GL) - фото 1
Видеокарта Gigabyte RTX3050 OC 6GB RTL (GV-N3050OC-6GL) - фото 2
Видеокарта Gigabyte RTX3050 OC 6GB RTL (GV-N3050OC-6GL) - фото 3
Видеокарта Gigabyte RTX3050 OC 6GB RTL (GV-N3050OC-6GL) - фото 4
Видеокарта Gigabyte RTX3050 OC 6GB RTL (GV-N3050OC-6GL) - фото 5
Видеокарта Gigabyte RTX3050 OC 6GB RTL (GV-N3050OC-6GL) - фото 6
Видеокарта Gigabyte RTX3050 OC 6GB RTL (GV-N3050OC-6GL) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокарта
Графический процессор
GeForce RTX 3050
Объем видеопамяти
6 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
1477
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
96 bit
Интерфейс
PCI-E 4.0
  • Видеокарта Gigabyte RTX3050 OC 6GB RTL (GV-N3050OC-6GL) - фото 1
  • Видеокарта Gigabyte RTX3050 OC 6GB RTL (GV-N3050OC-6GL) - фото 2
  • Видеокарта Gigabyte RTX3050 OC 6GB RTL (GV-N3050OC-6GL) - фото 3
  • Видеокарта Gigabyte RTX3050 OC 6GB RTL (GV-N3050OC-6GL) - фото 4
  • Видеокарта Gigabyte RTX3050 OC 6GB RTL (GV-N3050OC-6GL) - фото 5
  • Видеокарта Gigabyte RTX3050 OC 6GB RTL (GV-N3050OC-6GL) - фото 6
  • Видеокарта Gigabyte RTX3050 OC 6GB RTL (GV-N3050OC-6GL) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 670 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 651967
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Характеристики

Бренд
Gigabyte
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 3050
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
6 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
1477
Частота видеопамяти
14000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
8
Разрядность шины памяти
96 bit
Интерфейс
PCI-E 4.0
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х21х5
Вес, г.
530

Описание товара Видеокарта Gigabyte RTX3050 OC 6GB RTL (GV-N3050OC-6GL)

Gigabyte GeForce RTX 3050 OC Low Profile 6G (GV-N3050OC-6GL) - низкопрофильная видеокарта на RTX 3050 с 6 ГБ GDDR6, рассчитанная на компактные офисные и домашние системы SFF, которым нужны и аппаратное ускорение в графике, и возможность иногда запускать современные игры в Full HD. Благодаря укороченной плате и комплектным low-profile-кронштейнам эта модель вписывается в небольшие корпуса, не требуя апгрейда блока питания и сложного охлаждения.

Для кого и под какие задачи

RTX 3050 OC Low Profile 6G ориентирована на пользователей, которые собирают компактный рабочий ПК или медиацентр, но хотят иметь запас производительности для игр и тяжёлых приложений с ускорением через CUDA и NVENC. Она будет полезна разработчикам и создателям контента, работающим с кодом, рендерингом и монтажом на одном системном блоке малого форм-фактора, где ранее приходилось ограничиваться офисными GPU.

Картинка и скорость

Чип GeForce RTX 3050 с 2304 ядрами, 6 ГБ GDDR6 и 96-битной шиной памяти, разогнанный до 1477 МГц, обеспечивает уверенный уровень производительности для Full HD-игр с умеренными настройками и технологиями DLSS и RTX при необходимости. Поддержка DirectX 12 Ultimate и современных API даёт возможность запускать актуальные проекты и получать плавную картинку на мониторах до 4K, если не завышать требования к FPS.

Подключения и удобство

Карта использует интерфейс PCIe 4.0 и не требует отдельного разъёма питания, что упрощает интеграцию в готовые офисные ПК и компактные корпуса. На панели выведены два DisplayPort 1.4a и два HDMI 2.1, позволяющие подключать до четырёх дисплеев и гибко выстраивать рабочее место с несколькими мониторами или ТВ-панелями.

Важные нюансы перед покупкой

Низкопрофильный форм-фактор и двухслотовое охлаждение накладывают ограничения по теплу: в тесных корпусах важно обеспечить сквозной поток воздуха, иначе температура и шум могут вырасти под длительной нагрузкой. Для серьёзного 2K-гейминга с высоким FPS или тяжёлых проектов в 3D-рендеринге запас производительности RTX 3050 6GB может оказаться ограниченным, поэтому для таких сценариев стоит рассмотреть более старшие видеокарты.

Отзывы о товаре Видеокарта Gigabyte RTX3050 OC 6GB RTL (GV-N3050OC-6GL)




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Характеристики
Бренд
Gigabyte
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 3050
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
6 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
1477
Частота видеопамяти
14000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
8
Развернуть
Разрядность шины памяти
96 bit
Интерфейс
PCI-E 4.0
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Страна производитель
Китай
Описание

Gigabyte GeForce RTX 3050 OC Low Profile 6G (GV-N3050OC-6GL) - низкопрофильная видеокарта на RTX 3050 с 6 ГБ GDDR6, рассчитанная на компактные офисные и домашние системы SFF, которым нужны и аппаратное ускорение в графике, и возможность иногда запускать современные игры в Full HD. Благодаря укороченной плате и комплектным low-profile-кронштейнам эта модель вписывается в небольшие корпуса, не требуя апгрейда блока питания и сложного охлаждения.

Для кого и под какие задачи

RTX 3050 OC Low Profile 6G ориентирована на пользователей, которые собирают компактный рабочий ПК или медиацентр, но хотят иметь запас производительности для игр и тяжёлых приложений с ускорением через CUDA и NVENC. Она будет полезна разработчикам и создателям контента, работающим с кодом, рендерингом и монтажом на одном системном блоке малого форм-фактора, где ранее приходилось ограничиваться офисными GPU.

Картинка и скорость

Чип GeForce RTX 3050 с 2304 ядрами, 6 ГБ GDDR6 и 96-битной шиной памяти, разогнанный до 1477 МГц, обеспечивает уверенный уровень производительности для Full HD-игр с умеренными настройками и технологиями DLSS и RTX при необходимости. Поддержка DirectX 12 Ultimate и современных API даёт возможность запускать актуальные проекты и получать плавную картинку на мониторах до 4K, если не завышать требования к FPS.

Подключения и удобство

Карта использует интерфейс PCIe 4.0 и не требует отдельного разъёма питания, что упрощает интеграцию в готовые офисные ПК и компактные корпуса. На панели выведены два DisplayPort 1.4a и два HDMI 2.1, позволяющие подключать до четырёх дисплеев и гибко выстраивать рабочее место с несколькими мониторами или ТВ-панелями.

Важные нюансы перед покупкой

Низкопрофильный форм-фактор и двухслотовое охлаждение накладывают ограничения по теплу: в тесных корпусах важно обеспечить сквозной поток воздуха, иначе температура и шум могут вырасти под длительной нагрузкой. Для серьёзного 2K-гейминга с высоким FPS или тяжёлых проектов в 3D-рендеринге запас производительности RTX 3050 6GB может оказаться ограниченным, поэтому для таких сценариев стоит рассмотреть более старшие видеокарты.

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Видеокарта Gigabyte RTX3050 OC 6GB RTL (GV-N3050OC-6GL) - данный товар вы можете купить по цене 17670 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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