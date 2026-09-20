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Блок питания ПК MSI Bad Pack MAG A850GL PCIE5 , 850W, 80+ Gold (306-7ZP8A11-CE0) купить с доставкой в Москве
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Блок питания ПК MSI Bad Pack MAG A850GL PCIE5 , 850W, 80+ Gold (306-7ZP8A11-CE0)

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Блок питания ПК MSI Bad Pack MAG A850GL PCIE5 , 850W, 80+ Gold (306-7ZP8A11-CE0) - фото 1
Блок питания ПК MSI Bad Pack MAG A850GL PCIE5 , 850W, 80+ Gold (306-7ZP8A11-CE0) - фото 2
Блок питания ПК MSI Bad Pack MAG A850GL PCIE5 , 850W, 80+ Gold (306-7ZP8A11-CE0) - фото 3
Блок питания ПК MSI Bad Pack MAG A850GL PCIE5 , 850W, 80+ Gold (306-7ZP8A11-CE0) - фото 4
Блок питания ПК MSI Bad Pack MAG A850GL PCIE5 , 850W, 80+ Gold (306-7ZP8A11-CE0) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
850
Сертификат 80 PLUS
нет
Отстегивающиеся кабели
да
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4 pin
Питание видеокарты
16 pin
  • Блок питания ПК MSI Bad Pack MAG A850GL PCIE5 , 850W, 80+ Gold (306-7ZP8A11-CE0) - фото 1
  • Блок питания ПК MSI Bad Pack MAG A850GL PCIE5 , 850W, 80+ Gold (306-7ZP8A11-CE0) - фото 2
  • Блок питания ПК MSI Bad Pack MAG A850GL PCIE5 , 850W, 80+ Gold (306-7ZP8A11-CE0) - фото 3
  • Блок питания ПК MSI Bad Pack MAG A850GL PCIE5 , 850W, 80+ Gold (306-7ZP8A11-CE0) - фото 4
  • Блок питания ПК MSI Bad Pack MAG A850GL PCIE5 , 850W, 80+ Gold (306-7ZP8A11-CE0) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 150 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 651935
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Характеристики

Бренд
MSI
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
850
Сертификат 80 PLUS
нет
Отстегивающиеся кабели
да
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4 pin
Питание видеокарты
16 pin
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Размер вентилятора(ов), мм
120
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х22х12
Вес, кг.
2.82

Описание товара Блок питания ПК MSI Bad Pack MAG A850GL PCIE5 , 850W, 80+ Gold (306-7ZP8A11-CE0)

Блок питания MSI MAG A850GL PCIE5 — это надёжное и современное решение для игровых и производительных систем. Стильный чёрный корпус, полностью модульная конструкция и сертификат 80 PLUS Gold обеспечивают высокую эффективность и стабильную работу даже под высокой нагрузкой. Блок питания мощностью 850 Вт поддерживает стандарт ATX 3.0 и оснащён разъёмом PCIe 5.0 (12VHPWR), что делает его готовым к работе с новейшими видеокартами и многоядерными процессорами. Высокий КПД до 90?% позволяет снизить энергопотери и тепловыделение. Полностью модульная система подключения облегчает сборку и укладку кабелей. В комплект входят все необходимые разъёмы для подключения материнской платы, процессора, видеокарты и накопителей. Благодаря активному корректору коэффициента мощности (APFC) блок питания обеспечивает стабильное и чистое питание компонентов даже при перепадах напряжения. Тихая работа и компактные размеры Охлаждение осуществляется малошумным 120-мм вентилятором. Компактные габариты 150?140?86 мм позволяют использовать блок в большинстве корпусов ATX формата. Устройство выполнено в универсальном чёрном цвете и оснащено плоскими кабелями, что делает его эстетичным и удобным в установке.



Теги товара: 4 pin, ATX, 850W

Отзывы о товаре Блок питания ПК MSI Bad Pack MAG A850GL PCIE5 , 850W, 80+ Gold (306-7ZP8A11-CE0)




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Характеристики
Бренд
MSI
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
850
Сертификат 80 PLUS
нет
Отстегивающиеся кабели
да
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4 pin
Питание видеокарты
16 pin
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Развернуть
Размер вентилятора(ов), мм
120
Страна производитель
Китай
Описание
Блок питания MSI MAG A850GL PCIE5 — это надёжное и современное решение для игровых и производительных систем. Стильный чёрный корпус, полностью модульная конструкция и сертификат 80 PLUS Gold обеспечивают высокую эффективность и стабильную работу даже под высокой нагрузкой. Блок питания мощностью 850 Вт поддерживает стандарт ATX 3.0 и оснащён разъёмом PCIe 5.0 (12VHPWR), что делает его готовым к работе с новейшими видеокартами и многоядерными процессорами. Высокий КПД до 90?% позволяет снизить энергопотери и тепловыделение. Полностью модульная система подключения облегчает сборку и укладку кабелей. В комплект входят все необходимые разъёмы для подключения материнской платы, процессора, видеокарты и накопителей. Благодаря активному корректору коэффициента мощности (APFC) блок питания обеспечивает стабильное и чистое питание компонентов даже при перепадах напряжения. Тихая работа и компактные размеры Охлаждение осуществляется малошумным 120-мм вентилятором. Компактные габариты 150?140?86 мм позволяют использовать блок в большинстве корпусов ATX формата. Устройство выполнено в универсальном чёрном цвете и оснащено плоскими кабелями, что делает его эстетичным и удобным в установке.


Теги товара: 4 pin, ATX, 850W
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Блок питания ПК MSI Bad Pack MAG A850GL PCIE5 , 850W, 80+ Gold (306-7ZP8A11-CE0) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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