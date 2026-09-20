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Видеокарта MSI RTX4060Ti GAMING SLIM 8GB GDDR6 (RTX 4060 Ti GAMING SLIM 8G) купить с доставкой в Москве
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Видеокарта MSI RTX4060Ti GAMING SLIM 8GB GDDR6 (RTX 4060 Ti GAMING SLIM 8G)

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Видеокарта MSI RTX4060Ti GAMING SLIM 8GB GDDR6 (RTX 4060 Ti GAMING SLIM 8G) - фото 1
Видеокарта MSI RTX4060Ti GAMING SLIM 8GB GDDR6 (RTX 4060 Ti GAMING SLIM 8G) - фото 2
Видеокарта MSI RTX4060Ti GAMING SLIM 8GB GDDR6 (RTX 4060 Ti GAMING SLIM 8G) - фото 3
Видеокарта MSI RTX4060Ti GAMING SLIM 8GB GDDR6 (RTX 4060 Ti GAMING SLIM 8G) - фото 4
Видеокарта MSI RTX4060Ti GAMING SLIM 8GB GDDR6 (RTX 4060 Ti GAMING SLIM 8G) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокарты
  • Видеокарта MSI RTX4060Ti GAMING SLIM 8GB GDDR6 (RTX 4060 Ti GAMING SLIM 8G) - фото 1
  • Видеокарта MSI RTX4060Ti GAMING SLIM 8GB GDDR6 (RTX 4060 Ti GAMING SLIM 8G) - фото 2
  • Видеокарта MSI RTX4060Ti GAMING SLIM 8GB GDDR6 (RTX 4060 Ti GAMING SLIM 8G) - фото 3
  • Видеокарта MSI RTX4060Ti GAMING SLIM 8GB GDDR6 (RTX 4060 Ti GAMING SLIM 8G) - фото 4
  • Видеокарта MSI RTX4060Ti GAMING SLIM 8GB GDDR6 (RTX 4060 Ti GAMING SLIM 8G) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-2%
56 180 руб.  57 100 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 651932
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Характеристики

Бренд
MSI
Тип товара
Видеокарты
Размеры в упаковке, см
51х45х29
Вес, кг.
3.02

Описание товара Видеокарта MSI RTX4060Ti GAMING SLIM 8GB GDDR6 (RTX 4060 Ti GAMING SLIM 8G)

Видеокарта MSI RTX4060Ti GAMING SLIM с архитектурой Ada Lovelace обеспечивает вычислительную мощность и плавность графики. Она подходит для установки в игровой компьютер и рабочую станцию.

Отзывы о товаре Видеокарта MSI RTX4060Ti GAMING SLIM 8GB GDDR6 (RTX 4060 Ti GAMING SLIM 8G)




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Характеристики
Бренд
MSI
Тип товара
Видеокарты
Описание
Видеокарта MSI RTX4060Ti GAMING SLIM с архитектурой Ada Lovelace обеспечивает вычислительную мощность и плавность графики. Она подходит для установки в игровой компьютер и рабочую станцию.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Видеокарта MSI RTX4060Ti GAMING SLIM 8GB GDDR6 (RTX 4060 Ti GAMING SLIM 8G) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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