Кулер для процессора Deepcool ASSASSIN IV WH (R-ASN4-WHNNMT-G)
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Характеристики
Описание товара Кулер для процессора Deepcool ASSASSIN IV WH (R-ASN4-WHNNMT-G)
Кулер для процессора DEEPCOOL Assassin IV WH позиционируется как система охлаждения для центрального процессора с высоким уровнем тепловой нагрузки. Аксессуар монтируется на процессор и решает задачу оптимизации его рабочей температуры, отводя до 280 Вт выделяемой ЦПУ тепловой энергии. В его конструкции предусмотрены медное основание, алюминиевый радиатор для рассеивания тепла и 7 тепловых трубок. Активная система воздушного охлаждения для процессора DEEPCOOL Assassin IV WH поставляется вместе с креплением, необходимых для его фиксации на ЦПУ. В конструкции устройства предусмотрены вентиляторы размером 140x140 мм и 120x120 мм. Подключение вентиляторов, поддерживающих вращение со скоростью 500-1700 об/мин, осуществляется к разъемам питания 4-pin. В изделии имеется световой индикатор, информирующий о подключении режима повышенной производительности.
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