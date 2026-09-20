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Кулер для процессора Noctua NH-L9I chromax.black (NH-L9I-CH.BK) купить с доставкой в Москве
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Кулер для процессора Noctua NH-L9I chromax.black (NH-L9I-CH.BK)

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Кулер для процессора Noctua NH-L9I chromax.black (NH-L9I-CH.BK) - фото 1
Кулер для процессора Noctua NH-L9I chromax.black (NH-L9I-CH.BK) - фото 2
Кулер для процессора Noctua NH-L9I chromax.black (NH-L9I-CH.BK) - фото 3
Кулер для процессора Noctua NH-L9I chromax.black (NH-L9I-CH.BK) - фото 4
Кулер для процессора Noctua NH-L9I chromax.black (NH-L9I-CH.BK) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
  • Кулер для процессора Noctua NH-L9I chromax.black (NH-L9I-CH.BK) - фото 1
  • Кулер для процессора Noctua NH-L9I chromax.black (NH-L9I-CH.BK) - фото 2
  • Кулер для процессора Noctua NH-L9I chromax.black (NH-L9I-CH.BK) - фото 3
  • Кулер для процессора Noctua NH-L9I chromax.black (NH-L9I-CH.BK) - фото 4
  • Кулер для процессора Noctua NH-L9I chromax.black (NH-L9I-CH.BK) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 890 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 651871
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Характеристики

Бренд
Noctua
Тип товара
Кулер для процессора
Размеры в упаковке, см
17х15х5
Вес, г.
590

Описание товара Кулер для процессора Noctua NH-L9I chromax.black (NH-L9I-CH.BK)

Кулер для процессора Noctua NH-L9i chromax.black — это компактное решение горизонтального типа, предназначенное для домашних и офисных компьютеров, не задействованных для решения ресурсных задач. Данная модель отличается лаконичным дизайном, который отлично дополнит собой практически любую сборку. одинаково хорошо совместима с процессорами Intel и AMD. Кулер для процессора Noctua NH-L9i chromax.black использует в своей основе алюминиевый радиатор башенного типа с основанием из меди, что вкупе с 2 тепловыми трубками обеспечивает эффективное рассеивание до 59 Вт мощности. Также в конструкции используется вентилятор диаметром 92 мм, который способен развивать скорость от 600 до 2500 об/мин и создавать направленный поток воздуха объемом до 33.84 CFM. Особая форма лопастей обеспечивает низкий уровень шума, не превышающий 23.6 дБ. Также модель отличается особой надежностью и отказоустойчивостью, что обусловлено использованием первоклассных материалов и компонентов. Кулер для процессора Noctua NH-L9i chromax.black за счет своей конструкции прост и удобен в установке. Для подключения используется коннектор 4-pin. Комплект поставки включает в себя монтажный набор, кабель питания и термопасту в отдельной емкости.

Отзывы о товаре Кулер для процессора Noctua NH-L9I chromax.black (NH-L9I-CH.BK)




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Характеристики
Бренд
Noctua
Тип товара
Кулер для процессора
Описание
Кулер для процессора Noctua NH-L9i chromax.black — это компактное решение горизонтального типа, предназначенное для домашних и офисных компьютеров, не задействованных для решения ресурсных задач. Данная модель отличается лаконичным дизайном, который отлично дополнит собой практически любую сборку. одинаково хорошо совместима с процессорами Intel и AMD. Кулер для процессора Noctua NH-L9i chromax.black использует в своей основе алюминиевый радиатор башенного типа с основанием из меди, что вкупе с 2 тепловыми трубками обеспечивает эффективное рассеивание до 59 Вт мощности. Также в конструкции используется вентилятор диаметром 92 мм, который способен развивать скорость от 600 до 2500 об/мин и создавать направленный поток воздуха объемом до 33.84 CFM. Особая форма лопастей обеспечивает низкий уровень шума, не превышающий 23.6 дБ. Также модель отличается особой надежностью и отказоустойчивостью, что обусловлено использованием первоклассных материалов и компонентов. Кулер для процессора Noctua NH-L9i chromax.black за счет своей конструкции прост и удобен в установке. Для подключения используется коннектор 4-pin. Комплект поставки включает в себя монтажный набор, кабель питания и термопасту в отдельной емкости.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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