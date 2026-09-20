Кулер для процессора Noctua NH-L9I chromax.black (NH-L9I-CH.BK)
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Характеристики
Описание товара Кулер для процессора Noctua NH-L9I chromax.black (NH-L9I-CH.BK)
Кулер для процессора Noctua NH-L9i chromax.black — это компактное решение горизонтального типа, предназначенное для домашних и офисных компьютеров, не задействованных для решения ресурсных задач. Данная модель отличается лаконичным дизайном, который отлично дополнит собой практически любую сборку. одинаково хорошо совместима с процессорами Intel и AMD. Кулер для процессора Noctua NH-L9i chromax.black использует в своей основе алюминиевый радиатор башенного типа с основанием из меди, что вкупе с 2 тепловыми трубками обеспечивает эффективное рассеивание до 59 Вт мощности. Также в конструкции используется вентилятор диаметром 92 мм, который способен развивать скорость от 600 до 2500 об/мин и создавать направленный поток воздуха объемом до 33.84 CFM. Особая форма лопастей обеспечивает низкий уровень шума, не превышающий 23.6 дБ. Также модель отличается особой надежностью и отказоустойчивостью, что обусловлено использованием первоклассных материалов и компонентов. Кулер для процессора Noctua NH-L9i chromax.black за счет своей конструкции прост и удобен в установке. Для подключения используется коннектор 4-pin. Комплект поставки включает в себя монтажный набор, кабель питания и термопасту в отдельной емкости.
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