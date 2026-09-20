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Кулер для процессора PCCooler GI-Paladin 400 ARGB купить с доставкой в Москве
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Кулер для процессора PCCooler GI-Paladin 400 ARGB

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Кулер для процессора PCCooler GI-Paladin 400 ARGB - фото 1
Кулер для процессора PCCooler GI-Paladin 400 ARGB - фото 2
Кулер для процессора PCCooler GI-Paladin 400 ARGB - фото 3
Кулер для процессора PCCooler GI-Paladin 400 ARGB - фото 4
Кулер для процессора PCCooler GI-Paladin 400 ARGB - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM4, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
200
  • Кулер для процессора PCCooler GI-Paladin 400 ARGB - фото 1
  • Кулер для процессора PCCooler GI-Paladin 400 ARGB - фото 2
  • Кулер для процессора PCCooler GI-Paladin 400 ARGB - фото 3
  • Кулер для процессора PCCooler GI-Paladin 400 ARGB - фото 4
  • Кулер для процессора PCCooler GI-Paladin 400 ARGB - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 770 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 651868
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Характеристики

Бренд
PcCOOLER
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
да
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM4, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Дополнительно
прямой контакт тепловых трубок
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
200
Скорость вращения вентилятора
800-1600 об/мин
Уровень шума
28.6
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х17х12
Вес, г.
500

Описание товара Кулер для процессора PCCooler GI-Paladin 400 ARGB

Имеющий башенную конструкцию кулер для процессора PCCooler PALADIN 400 ARGB рассчитан на рассеивание мощности до 200 Вт. Величина данного показателя делает оправданным использование устройства в составе производительного компьютера, в том числе – игрового. Высокую эффективность модели помогают обеспечивать 4 тепловые трубки. Кулер оснащен компактным (а значит – довольно легким) алюминиевым радиатором. Кулер для процессора PCCooler PALADIN 400 ARGB укомплектован 130-миллиметровым вентилятором, частота вращения которого меняется в диапазоне от 800 до 1600 оборотов в минуту. Регулировка скорости вращения осуществляется в автоматическом режиме. Максимальный воздушный поток, обеспечиваемый устройством, составляет 81 CFM. Уровень шума при этом невысок: он не превышает 28.6 дБ. Конструкцией кулера предусмотрена возможность установки второго вентилятора. Украшение модели – многоцветная подсветка. Источником подсветки является крыльчатка вентилятора. Высота кулера равна 157 мм. Устройство готово к установке: в комплекте есть крепеж и термопаста.



Теги товара: Алюминий, ARGB, 4-pin, 4-pin PWM

Отзывы о товаре Кулер для процессора PCCooler GI-Paladin 400 ARGB




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Характеристики
Бренд
PcCOOLER
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
да
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM4, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Дополнительно
прямой контакт тепловых трубок
Тип подшипника
гидродинамический
Развернуть
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
200
Скорость вращения вентилятора
800-1600 об/мин
Уровень шума
28.6
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Описание
Имеющий башенную конструкцию кулер для процессора PCCooler PALADIN 400 ARGB рассчитан на рассеивание мощности до 200 Вт. Величина данного показателя делает оправданным использование устройства в составе производительного компьютера, в том числе – игрового. Высокую эффективность модели помогают обеспечивать 4 тепловые трубки. Кулер оснащен компактным (а значит – довольно легким) алюминиевым радиатором. Кулер для процессора PCCooler PALADIN 400 ARGB укомплектован 130-миллиметровым вентилятором, частота вращения которого меняется в диапазоне от 800 до 1600 оборотов в минуту. Регулировка скорости вращения осуществляется в автоматическом режиме. Максимальный воздушный поток, обеспечиваемый устройством, составляет 81 CFM. Уровень шума при этом невысок: он не превышает 28.6 дБ. Конструкцией кулера предусмотрена возможность установки второго вентилятора. Украшение модели – многоцветная подсветка. Источником подсветки является крыльчатка вентилятора. Высота кулера равна 157 мм. Устройство готово к установке: в комплекте есть крепеж и термопаста.


Теги товара: Алюминий, ARGB, 4-pin, 4-pin PWM
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