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Кабель Baseus Traction Series Retractable 3-in-1 Desktop Organizer Type-C - USB Type-C/Lightning/MicroUSB 100W CAQY000001 купить с доставкой в Москве
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Кабель Baseus Traction Series Retractable 3-in-1 Desktop Organizer Type-C - USB Type-C/Lightning/MicroUSB 100W CAQY000001

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Кабель Baseus Traction Series Retractable 3-in-1 Desktop Organizer Type-C - USB Type-C/Lightning/MicroUSB 100W CAQY000001 - фото 1
Кабель Baseus Traction Series Retractable 3-in-1 Desktop Organizer Type-C - USB Type-C/Lightning/MicroUSB 100W CAQY000001 - фото 2
Кабель Baseus Traction Series Retractable 3-in-1 Desktop Organizer Type-C - USB Type-C/Lightning/MicroUSB 100W CAQY000001 - фото 3
Кабель Baseus Traction Series Retractable 3-in-1 Desktop Organizer Type-C - USB Type-C/Lightning/MicroUSB 100W CAQY000001 - фото 4
Кабель Baseus Traction Series Retractable 3-in-1 Desktop Organizer Type-C - USB Type-C/Lightning/MicroUSB 100W CAQY000001 - фото 5
Кабель Baseus Traction Series Retractable 3-in-1 Desktop Organizer Type-C - USB Type-C/Lightning/MicroUSB 100W CAQY000001 - фото 6
Кабель Baseus Traction Series Retractable 3-in-1 Desktop Organizer Type-C - USB Type-C/Lightning/MicroUSB 100W CAQY000001 - фото 7
Кабель Baseus Traction Series Retractable 3-in-1 Desktop Organizer Type-C - USB Type-C/Lightning/MicroUSB 100W CAQY000001 - фото 8
Кабель Baseus Traction Series Retractable 3-in-1 Desktop Organizer Type-C - USB Type-C/Lightning/MicroUSB 100W CAQY000001 - фото 9
Кабель Baseus Traction Series Retractable 3-in-1 Desktop Organizer Type-C - USB Type-C/Lightning/MicroUSB 100W CAQY000001 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
  • Кабель Baseus Traction Series Retractable 3-in-1 Desktop Organizer Type-C - USB Type-C/Lightning/MicroUSB 100W CAQY000001 - фото 1
  • Кабель Baseus Traction Series Retractable 3-in-1 Desktop Organizer Type-C - USB Type-C/Lightning/MicroUSB 100W CAQY000001 - фото 2
  • Кабель Baseus Traction Series Retractable 3-in-1 Desktop Organizer Type-C - USB Type-C/Lightning/MicroUSB 100W CAQY000001 - фото 3
  • Кабель Baseus Traction Series Retractable 3-in-1 Desktop Organizer Type-C - USB Type-C/Lightning/MicroUSB 100W CAQY000001 - фото 4
  • Кабель Baseus Traction Series Retractable 3-in-1 Desktop Organizer Type-C - USB Type-C/Lightning/MicroUSB 100W CAQY000001 - фото 5
  • Кабель Baseus Traction Series Retractable 3-in-1 Desktop Organizer Type-C - USB Type-C/Lightning/MicroUSB 100W CAQY000001 - фото 6
  • Кабель Baseus Traction Series Retractable 3-in-1 Desktop Organizer Type-C - USB Type-C/Lightning/MicroUSB 100W CAQY000001 - фото 7
  • Кабель Baseus Traction Series Retractable 3-in-1 Desktop Organizer Type-C - USB Type-C/Lightning/MicroUSB 100W CAQY000001 - фото 8
  • Кабель Baseus Traction Series Retractable 3-in-1 Desktop Organizer Type-C - USB Type-C/Lightning/MicroUSB 100W CAQY000001 - фото 9
  • Кабель Baseus Traction Series Retractable 3-in-1 Desktop Organizer Type-C - USB Type-C/Lightning/MicroUSB 100W CAQY000001 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 330 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 651686
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Характеристики

Бренд
Baseus
Тип товара
Кабель
Размеры в упаковке, см
14х11х5
Вес, г.
189

Описание товара Кабель Baseus Traction Series Retractable 3-in-1 Desktop Organizer Type-C - USB Type-C/Lightning/MicroUSB 100W CAQY000001

Если у вас есть несколько устройств и вы ищете оптимальное решение для зарядки их всех одновременно, кабель Baseus - отличный вариант для вас. Универсальный кабель имеет три разъема - USB Type-C, Lightning для устройств Apple и micro USB. Простой и удобный дизайн. Представленный гаджет Baseus представляет собой простую, но прочную конструкцию. В средней части шнура находится катушка с логотипом производителя, выполненная в интересном стиле. В ней находится спиральный кабель, который при необходимости зарядки оборудования можно легко развернуть и вставить в зарядное устройство. С другой стороны, есть ветвление с тремя дополнительными входами. Кабель, подключенный к источнику питания, покрыт защитным материалом, что влияет на его устойчивость к истиранию или изгибу. Кроме того, вся конструкция может быть поставлена на нижний колонтитул, так что гаджет может быть универсальным органайзером. Один кабель-много возможностей. Кабель Baseus предлагает вам множество возможностей. С его помощью можно одновременно заряжать различные устройства. Все благодаря специальному разветвлению на три отдельных конца. Благодаря этому вы получаете выходы USB Type-C, microUSB и Lightning. На практике это означает, что вы можете отказаться от трех разных кабелей и заменить их одним универсальным, который вы всегда можете носить с собой. Усиленная конструкция кабеля. Вам не нужно бояться ситуации, когда происходит один из самых распространенных сбоев в кабелях – изгиб или протирание вокруг наконечника. Все благодаря усиленной конструкции, которую использовал Baseus - каждый выход был усилен, чтобы вы могли свободно использовать кабель в течение длительного времени.

Отзывы о товаре Кабель Baseus Traction Series Retractable 3-in-1 Desktop Organizer Type-C - USB Type-C/Lightning/MicroUSB 100W CAQY000001




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Характеристики
Бренд
Baseus
Тип товара
Кабель
Описание
Если у вас есть несколько устройств и вы ищете оптимальное решение для зарядки их всех одновременно, кабель Baseus - отличный вариант для вас. Универсальный кабель имеет три разъема - USB Type-C, Lightning для устройств Apple и micro USB. Простой и удобный дизайн. Представленный гаджет Baseus представляет собой простую, но прочную конструкцию. В средней части шнура находится катушка с логотипом производителя, выполненная в интересном стиле. В ней находится спиральный кабель, который при необходимости зарядки оборудования можно легко развернуть и вставить в зарядное устройство. С другой стороны, есть ветвление с тремя дополнительными входами. Кабель, подключенный к источнику питания, покрыт защитным материалом, что влияет на его устойчивость к истиранию или изгибу. Кроме того, вся конструкция может быть поставлена на нижний колонтитул, так что гаджет может быть универсальным органайзером. Один кабель-много возможностей. Кабель Baseus предлагает вам множество возможностей. С его помощью можно одновременно заряжать различные устройства. Все благодаря специальному разветвлению на три отдельных конца. Благодаря этому вы получаете выходы USB Type-C, microUSB и Lightning. На практике это означает, что вы можете отказаться от трех разных кабелей и заменить их одним универсальным, который вы всегда можете носить с собой. Усиленная конструкция кабеля. Вам не нужно бояться ситуации, когда происходит один из самых распространенных сбоев в кабелях – изгиб или протирание вокруг наконечника. Все благодаря усиленной конструкции, которую использовал Baseus - каждый выход был усилен, чтобы вы могли свободно использовать кабель в течение длительного времени.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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