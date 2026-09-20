Описание товара Кабель Baseus Traction Series Retractable 3-in-1 Desktop Organizer Type-C - USB Type-C/Lightning/MicroUSB 100W CAQY000001

Если у вас есть несколько устройств и вы ищете оптимальное решение для зарядки их всех одновременно, кабель Baseus - отличный вариант для вас. Универсальный кабель имеет три разъема - USB Type-C, Lightning для устройств Apple и micro USB. Простой и удобный дизайн. Представленный гаджет Baseus представляет собой простую, но прочную конструкцию. В средней части шнура находится катушка с логотипом производителя, выполненная в интересном стиле. В ней находится спиральный кабель, который при необходимости зарядки оборудования можно легко развернуть и вставить в зарядное устройство. С другой стороны, есть ветвление с тремя дополнительными входами. Кабель, подключенный к источнику питания, покрыт защитным материалом, что влияет на его устойчивость к истиранию или изгибу. Кроме того, вся конструкция может быть поставлена на нижний колонтитул, так что гаджет может быть универсальным органайзером. Один кабель-много возможностей. Кабель Baseus предлагает вам множество возможностей. С его помощью можно одновременно заряжать различные устройства. Все благодаря специальному разветвлению на три отдельных конца. Благодаря этому вы получаете выходы USB Type-C, microUSB и Lightning. На практике это означает, что вы можете отказаться от трех разных кабелей и заменить их одним универсальным, который вы всегда можете носить с собой. Усиленная конструкция кабеля. Вам не нужно бояться ситуации, когда происходит один из самых распространенных сбоев в кабелях – изгиб или протирание вокруг наконечника. Все благодаря усиленной конструкции, которую использовал Baseus - каждый выход был усилен, чтобы вы могли свободно использовать кабель в течение длительного времени.