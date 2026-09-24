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Уцененный товар Лампа ксеноновая Clearlight H11 (H8,H9) 4300K, LCL 0H1 143-0LL отлтчное состояние; купить с доставкой в Москве, 651480
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Уцененный товар Лампа ксеноновая Clearlight H11 (H8,H9) 4300K, LCL 0H1 143-0LL отлтчное состояние;, 651480

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Уценка
Лампа ксеноновая Clearlight H11 (H8,H9) 4300K, LCL 0H1 143-0LL отлтчное состояние; - фото 1
Уценка
Лампа ксеноновая Clearlight H11 (H8,H9) 4300K, LCL 0H1 143-0LL отлтчное состояние; - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Лампа
Причина уценки
нет упаковки
  • Лампа ксеноновая Clearlight H11 (H8,H9) 4300K, LCL 0H1 143-0LL отлтчное состояние; - фото 1
  • Лампа ксеноновая Clearlight H11 (H8,H9) 4300K, LCL 0H1 143-0LL отлтчное состояние; - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-83%
50 руб.  300 руб. 
Начислим 1 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 651480
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Лампа ксеноновая Clearlight H11 (H8,H9) 4300K, LCL 0H1 143-0LL отлтчное состояние;
50 руб. -83%
300 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
CLEARLIGHT
Тип товара
Лампа
Причина уценки
нет упаковки
Мощность, Вт
35
Цоколь
H11
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
11х9х6
Вес, г.
30

Описание товара Уцененный товар Лампа ксеноновая Clearlight H11 (H8,H9) 4300K, LCL 0H1 143-0LL отлтчное состояние;

Лампа ксеноновая Clearlight H11 (H8,H9) 4300K, LCL 0H1 143-0LL
Внешний вид: отличное состояние;
Комплектность: лампа ксеноновая;
Причина уценки: нет упаковки

Отзывы о товаре Уцененный товар Лампа ксеноновая Clearlight H11 (H8,H9) 4300K, LCL 0H1 143-0LL отлтчное состояние;




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Характеристики
Бренд
CLEARLIGHT
Тип товара
Лампа
Причина уценки
нет упаковки
Мощность, Вт
35
Цоколь
H11
Страна производитель
Китай
Описание
Лампа ксеноновая Clearlight H11 (H8,H9) 4300K, LCL 0H1 143-0LL
Внешний вид: отличное состояние;
Комплектность: лампа ксеноновая;
Причина уценки: нет упаковки
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар Лампа ксеноновая Clearlight H11 (H8,H9) 4300K, LCL 0H1 143-0LL отлтчное состояние; - стоимость товара 50 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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