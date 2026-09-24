Уцененный товар Самокат 21st Scooter SKL-07L розовый хорошее состояние, 651364
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Самокат
Причина уценки
витринный образец;
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-39%1 690 руб. 2 790 руб.
В наличии
Код товара: 651364
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Загружаем...
1 690 руб. -39%
2 790 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Самокат
Причина уценки
витринный образец;
Высота рулевой стойки
56-76 см
Класс подшипника
ABEC 7
Количество колес
3
Максимальная нагрузка
60
Материал
пластик/металл
Материал колес
полиуретан
Регулировка высоты руля
да
Рекомендуемый возраст
от 1.5 лет
Рулевое направление
наклонное
Светящиеся элементы
да
Сиденье
нет
Складной
да
Страна производства
Китай
Тип тормоза
ножной
Цвет
розовый
Диаметр колес
125 мм (заднее - 80 мм)
Целевая аудитория
детская
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х28х15
Вес, кг.
2
Описание товара Уцененный товар Самокат 21st Scooter SKL-07L розовый хорошее состояние
Внешний вид: хорошее состояние;
Спецификация:
- Складной:нет
- Рекомендуемый возраст:от 3 лет
- Максимальная нагрузка:60 кг
- Переднее колесо:120 мм
- Заднее колесо:80 мм
Причина уценки: витринный образец;
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Бренд
Тип товара
Самокат
Причина уценки
витринный образец;
Высота рулевой стойки
56-76 см
Класс подшипника
ABEC 7
Количество колес
3
Максимальная нагрузка
60
Материал
пластик/металл
Материал колес
полиуретан
Регулировка высоты руля
да
Рекомендуемый возраст
от 1.5 лет
Рулевое направление
наклонное
Светящиеся элементы
да
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Сиденье
нет
Складной
да
Страна производства
Китай
Тип тормоза
ножной
Цвет
розовый
Диаметр колес
125 мм (заднее - 80 мм)
Целевая аудитория
детская
Страна производитель
Китай
Внешний вид: хорошее состояние;
Спецификация:
- Складной:нет
- Рекомендуемый возраст:от 3 лет
- Максимальная нагрузка:60 кг
- Переднее колесо:120 мм
- Заднее колесо:80 мм
Причина уценки: витринный образец;
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Уцененный товар Самокат 21st Scooter SKL-07L розовый хорошее состояние - по цене 1690 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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