Блок фотобарабана Kyocera DK-7300 302P793065/302P793060 ч/б:500000стр. для P4040DN Kyocera
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фотобарабан
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
41 740 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 651259
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Характеристики
Бренд
Kyocera
Тип товара
Фотобарабан
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х5
Вес, кг.
2.74
Описание товара Блок фотобарабана Kyocera DK-7300 302P793065/302P793060 ч/б:500000стр. для P4040DN Kyocera
Фотобарабан Kyocera – оригинальный расходный компонент, который является незаменимым устройством в печатающем устройстве. Он обеспечивает формирование высококачественного изображения и отвечает за точность переноса необходимого информационного материала на носитель. Благодаря применению надежных материалов в соответствии со строгим тестированием достигается стабильная безотказная работа.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Kyocera
Тип товара
Фотобарабан
Страна производитель
Китай
Фотобарабан Kyocera – оригинальный расходный компонент, который является незаменимым устройством в печатающем устройстве. Он обеспечивает формирование высококачественного изображения и отвечает за точность переноса необходимого информационного материала на носитель. Благодаря применению надежных материалов в соответствии со строгим тестированием достигается стабильная безотказная работа.
Блок фотобарабана Kyocera DK-7300 302P793065/302P793060 ч/б:500000стр. для P4040DN Kyocera - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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