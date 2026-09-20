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Картридж лазерный Cactus CS-TK580K TK-580K черный (3500стр.) для Kyocera FS-C5150DN/P6021 Ecosys купить с доставкой в Москве
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Картридж лазерный Cactus CS-TK580K TK-580K черный (3500стр.) для Kyocera FS-C5150DN/P6021 Ecosys

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Картридж лазерный Cactus CS-TK580K TK-580K черный (3500стр.) для Kyocera FS-C5150DN/P6021 Ecosys
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
Kyocera
Емкость картриджа
повышенная
Поддерживаемые модели принтеров
Kyocera ECOSYS P6021 / ECOSYS P6021cdn / FS-C5150 / FS-C5150DN
Цвет
черный
Ресурс печати, копий
35000
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
800 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 651258
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Характеристики

Бренд
CACTUS
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
Kyocera
Емкость картриджа
повышенная
Поддерживаемые модели принтеров
Kyocera ECOSYS P6021 / ECOSYS P6021cdn / FS-C5150 / FS-C5150DN
Цвет
черный
Ресурс печати, копий
35000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х11х10
Вес, г.
510

Описание товара Картридж лазерный Cactus CS-TK580K TK-580K черный (3500стр.) для Kyocera FS-C5150DN/P6021 Ecosys

Картридж лазерный Cactus CS-TK580K заправлен качественными черными чернилами. Краски обладают высочайшим качеством и получением четкого и насыщенного оттиска. Тонер отлично показал себя при работе с различными носителями. Изделие поставляется в количестве одного предмета. Устройство Cactus CS-TK580K обладает ресурсом работы, равным 3500 страниц. Это гарантирует длительный срок службы тонера даже при активной эксплуатации. Конструкция картриджа обеспечивает идеальную совместимость с четырьмя моделями принтеров марки Kyocera.

Отзывы о товаре Картридж лазерный Cactus CS-TK580K TK-580K черный (3500стр.) для Kyocera FS-C5150DN/P6021 Ecosys




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Характеристики
Бренд
CACTUS
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
Kyocera
Емкость картриджа
повышенная
Поддерживаемые модели принтеров
Kyocera ECOSYS P6021 / ECOSYS P6021cdn / FS-C5150 / FS-C5150DN
Цвет
черный
Ресурс печати, копий
35000
Страна производитель
Китай
Описание
Картридж лазерный Cactus CS-TK580K заправлен качественными черными чернилами. Краски обладают высочайшим качеством и получением четкого и насыщенного оттиска. Тонер отлично показал себя при работе с различными носителями. Изделие поставляется в количестве одного предмета. Устройство Cactus CS-TK580K обладает ресурсом работы, равным 3500 страниц. Это гарантирует длительный срок службы тонера даже при активной эксплуатации. Конструкция картриджа обеспечивает идеальную совместимость с четырьмя моделями принтеров марки Kyocera.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Картридж лазерный Cactus CS-TK580K TK-580K черный (3500стр.) для Kyocera FS-C5150DN/P6021 Ecosys - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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