Картридж лазерный Cactus CS-TK675 TK-675 черный (20000стр.) для Kyocera Mita KM 2540/2560/3040/3060
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Картридж лазерный Cactus CS-TK675 TK-675 черный (20000стр.) для Kyocera Mita KM 2540/2560/3040/3060
Картридж лазерный Cactus CS-TK675 – изделие, характеристики которого не вызывают нареканий. Компания давно выпускает расходные материалы для принтеров и зарекомендовала себя. Привлекаются опытные специалисты, используется передовое оснащение.Серьезным преимуществом станет большой ресурс. От элемента удается распечатать около 20000 страниц. Вам нескоро придется заменять его, можно пользоваться изделием на протяжении длительного времени. Цвет тонера картриджа – черный. Он подойдет для дальнейшего выполнения черно-белой печати. Поставка происходит в надежной упаковке, она защищает изделие при транспортировке. Внутри находится один картридж.
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