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Картридж лазерный Cactus CS-TK675 TK-675 черный (20000стр.) для Kyocera Mita KM 2540/2560/3040/3060 купить с доставкой в Москве
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Картридж лазерный Cactus CS-TK675 TK-675 черный (20000стр.) для Kyocera Mita KM 2540/2560/3040/3060

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Картридж лазерный Cactus CS-TK675 TK-675 черный (20000стр.) для Kyocera Mita KM 2540/2560/3040/3060 - фото 1
Картридж лазерный Cactus CS-TK675 TK-675 черный (20000стр.) для Kyocera Mita KM 2540/2560/3040/3060 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
  • Картридж лазерный Cactus CS-TK675 TK-675 черный (20000стр.) для Kyocera Mita KM 2540/2560/3040/3060 - фото 1
  • Картридж лазерный Cactus CS-TK675 TK-675 черный (20000стр.) для Kyocera Mita KM 2540/2560/3040/3060 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-13%
2 550 руб.  2 930 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 651187
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Характеристики

Бренд
CACTUS
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Размеры в упаковке, см
48х14х11
Вес, кг.
2.5

Описание товара Картридж лазерный Cactus CS-TK675 TK-675 черный (20000стр.) для Kyocera Mita KM 2540/2560/3040/3060

Картридж лазерный Cactus CS-TK675 – изделие, характеристики которого не вызывают нареканий. Компания давно выпускает расходные материалы для принтеров и зарекомендовала себя. Привлекаются опытные специалисты, используется передовое оснащение.Серьезным преимуществом станет большой ресурс. От элемента удается распечатать около 20000 страниц. Вам нескоро придется заменять его, можно пользоваться изделием на протяжении длительного времени. Цвет тонера картриджа – черный. Он подойдет для дальнейшего выполнения черно-белой печати. Поставка происходит в надежной упаковке, она защищает изделие при транспортировке. Внутри находится один картридж.

Отзывы о товаре Картридж лазерный Cactus CS-TK675 TK-675 черный (20000стр.) для Kyocera Mita KM 2540/2560/3040/3060




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Характеристики
Бренд
CACTUS
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Описание
Картридж лазерный Cactus CS-TK675 – изделие, характеристики которого не вызывают нареканий. Компания давно выпускает расходные материалы для принтеров и зарекомендовала себя. Привлекаются опытные специалисты, используется передовое оснащение.Серьезным преимуществом станет большой ресурс. От элемента удается распечатать около 20000 страниц. Вам нескоро придется заменять его, можно пользоваться изделием на протяжении длительного времени. Цвет тонера картриджа – черный. Он подойдет для дальнейшего выполнения черно-белой печати. Поставка происходит в надежной упаковке, она защищает изделие при транспортировке. Внутри находится один картридж.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Картридж лазерный Cactus CS-TK675 TK-675 черный (20000стр.) для Kyocera Mita KM 2540/2560/3040/3060 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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