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Картридж лазерный G&G GG-TK1120 черный (3000стр.) для Kyocera FS-1025MFP/1060/1125MFP купить с доставкой в Москве
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Картридж лазерный G&G GG-TK1120 черный (3000стр.) для Kyocera FS-1025MFP/1060/1125MFP

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Картридж лазерный G&amp;G GG-TK1120 черный (3000стр.) для Kyocera FS-1025MFP/1060/1125MFP - фото 1
Картридж лазерный G&amp;G GG-TK1120 черный (3000стр.) для Kyocera FS-1025MFP/1060/1125MFP - фото 2
Картридж лазерный G&amp;G GG-TK1120 черный (3000стр.) для Kyocera FS-1025MFP/1060/1125MFP - фото 3
Картридж лазерный G&amp;G GG-TK1120 черный (3000стр.) для Kyocera FS-1025MFP/1060/1125MFP - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
  • Картридж лазерный G&amp;G GG-TK1120 черный (3000стр.) для Kyocera FS-1025MFP/1060/1125MFP - фото 1
  • Картридж лазерный G&amp;G GG-TK1120 черный (3000стр.) для Kyocera FS-1025MFP/1060/1125MFP - фото 2
  • Картридж лазерный G&amp;G GG-TK1120 черный (3000стр.) для Kyocera FS-1025MFP/1060/1125MFP - фото 3
  • Картридж лазерный G&amp;G GG-TK1120 черный (3000стр.) для Kyocera FS-1025MFP/1060/1125MFP - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
520 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 651153
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Характеристики

Бренд
G&G
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х5
Вес, г.
243

Описание товара Картридж лазерный G&G GG-TK1120 черный (3000стр.) для Kyocera FS-1025MFP/1060/1125MFP

Лазерный картридж предназначен для лазерных принтеров и МФУ. Насыщенный цвет чернил обеспечивает высокое качество печати. Картридж легко устанавливается в оборудование.

Отзывы о товаре Картридж лазерный G&G GG-TK1120 черный (3000стр.) для Kyocera FS-1025MFP/1060/1125MFP




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Характеристики
Бренд
G&G
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Страна производитель
Китай
Описание
Лазерный картридж предназначен для лазерных принтеров и МФУ. Насыщенный цвет чернил обеспечивает высокое качество печати. Картридж легко устанавливается в оборудование.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Картридж лазерный G&G GG-TK1120 черный (3000стр.) для Kyocera FS-1025MFP/1060/1125MFP - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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