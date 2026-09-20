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Картридж лазерный Cactus CS-TK7300 TK-7300 черный (15000стр.) для Kyocera Mita Ecosys P4040dn купить с доставкой в Москве
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Картридж лазерный Cactus CS-TK7300 TK-7300 черный (15000стр.) для Kyocera Mita Ecosys P4040dn

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Картридж лазерный Cactus CS-TK7300 TK-7300 черный (15000стр.) для Kyocera Mita Ecosys P4040dn
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Kyocera
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
Kyocera Mita Ecosys P4040dn
Цвет
черный
Ресурс печати, копий
15000
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 180 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 651144
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Характеристики

Бренд
CACTUS
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Kyocera
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
Kyocera Mita Ecosys P4040dn
Цвет
черный
Ресурс печати, копий
15000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х5
Вес, г.
930

Описание товара Картридж лазерный Cactus CS-TK7300 TK-7300 черный (15000стр.) для Kyocera Mita Ecosys P4040dn

Лазерный картридж предназначен для лазерных принтеров и МФУ. Насыщенный цвет чернил обеспечивает высокое качество печати. Картридж легко устанавливается в оборудование.

Отзывы о товаре Картридж лазерный Cactus CS-TK7300 TK-7300 черный (15000стр.) для Kyocera Mita Ecosys P4040dn




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Характеристики
Бренд
CACTUS
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Kyocera
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
Kyocera Mita Ecosys P4040dn
Цвет
черный
Ресурс печати, копий
15000
Страна производитель
Китай
Описание
Лазерный картридж предназначен для лазерных принтеров и МФУ. Насыщенный цвет чернил обеспечивает высокое качество печати. Картридж легко устанавливается в оборудование.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Картридж лазерный Cactus CS-TK7300 TK-7300 черный (15000стр.) для Kyocera Mita Ecosys P4040dn - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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