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Картридж лазерный Cactus CS-TK6325 TK-6325 черный (35000стр.) для Kyocera TASKalfa 4002i/5002i/6002i купить с доставкой в Москве
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Картридж лазерный Cactus CS-TK6325 TK-6325 черный (35000стр.) для Kyocera TASKalfa 4002i/5002i/6002i

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Картридж лазерный Cactus CS-TK6325 TK-6325 черный (35000стр.) для Kyocera TASKalfa 4002i/5002i/6002i
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 020 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 651119
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Характеристики

Бренд
CACTUS
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Размеры в упаковке, см
58х13х8
Вес, кг.
1

Описание товара Картридж лазерный Cactus CS-TK6325 TK-6325 черный (35000стр.) для Kyocera TASKalfa 4002i/5002i/6002i

Картридж Cactus CS-TK6325 обеспечивает бесперебойную работу и качественную печать различных документов, графиков, иллюстраций. В данном картридже используются стойкие красящие частицы на основе тонера черного цвета, которые позволяют получать реалистичные изображения с глубокими оттенками. Этот расходный материал предназначен для обслуживания принтеров Kyocera из серии TASKalfa с лазерной технологией. Cactus CS-TK6325RU обладает повышенным ресурсом и позволяет выполнить печать большого количества страниц – около 35000.

Отзывы о товаре Картридж лазерный Cactus CS-TK6325 TK-6325 черный (35000стр.) для Kyocera TASKalfa 4002i/5002i/6002i




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Характеристики
Бренд
CACTUS
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Описание
Картридж Cactus CS-TK6325 обеспечивает бесперебойную работу и качественную печать различных документов, графиков, иллюстраций. В данном картридже используются стойкие красящие частицы на основе тонера черного цвета, которые позволяют получать реалистичные изображения с глубокими оттенками. Этот расходный материал предназначен для обслуживания принтеров Kyocera из серии TASKalfa с лазерной технологией. Cactus CS-TK6325RU обладает повышенным ресурсом и позволяет выполнить печать большого количества страниц – около 35000.
Самовывоз
Доставка
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Картридж лазерный Cactus CS-TK6325 TK-6325 черный (35000стр.) для Kyocera TASKalfa 4002i/5002i/6002i - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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