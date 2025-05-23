Кабель UGREEN USB-C to USB-C 240W PD Fast Charging Cable, длина 1м, цвет серый (15311)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Кабель UGREEN USB-C to USB-C 240W PD Fast Charging Cable, длина 1м, цвет серый (15311)
Ugreen – китайская компания, которая была основана в 2009 г. Основная продукция – кабели, разветвители, адаптеры для подключения аудио и видеооборудования. Сотрудники компании тщательно следят за отзывами в адрес своей продукции и работы, оперативно совершенствуют качество товара. Продукция компании соответствует стандарту RoHS, который ограничивает содержание вредных веществ в составе электронного оборудования. Кабель Ugreen US535 USB-C to USB-C 240W Cable. Кабель USB Ugreen US355 предназначен для соединения смартфонов или планшетов с интерфейсом USB Type-C с компьютерами и ноутбуками. Кабель может использоваться для передачи данных или подзарядки. Максимальная поддерживаемая мощность 240 Вт. Максимальная скорость передачи данных 480 Мбит/с. Нейлоновая оплетка защитит кабель от механического воздействия.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, type-c, lightning
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 800 руб.200 руб. в СплитКабель Hama 00187220 microUSB (m) угловой USB 2.0 (m) 1.5м черны...
-
В наличииЦена 1 000 руб.250 руб. в СплитКабель UGREEN HD140 (80404) HDMI 2.1 Male To Male Cable 8K Braid...
-
В наличииЦена 1 130 руб.283 руб. в СплитКабель Ugreen L509 Gray (35513)
-
В наличииЦена 1 170 руб. 1 500 руб.293 руб. в СплитДата-кабель Samsung EP-DX510JWRGRU USB Type-C USB Type-C, 5A, 1....
-
В наличииЦена 1 350 руб.338 руб. в СплитКабель Ugreen L706 1м Black (65383)
-
В наличииЦена 2 220 руб. 2 700 руб.555 руб. в СплитКабель VCOM USB2.0-repeater, удлинительный активный <Am-->Af> 15...
-
В наличииЦена 2 610 руб.653 руб. в СплитКабель Satechi USB4 C to C длина 25 см серый космос
-
В наличииЦена 3 160 руб. 3 930 руб.790 руб. в СплитАдаптер Red Line Type-C 8 in 1 для ноутбука, черный
-
В наличииЦена 6 362 руб.1591 руб. в СплитUSB-хаб Satechi USB-C Multiport Pro для Macbook с портом USB-C с...
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, type-c, lightning
Достоинства:
Комментарий:
все ок
Достоинства:
Комментарий:
Отличный кабель с хорошей пропускной способностью и защитой от перепада тока
Достоинства:
Комментарий:
отличный шнурок, работает, заряжает супер быстрой зарядкой 35w s23u
Достоинства:
Комментарий:
Давно пользуюсь проводами данной фирмы, качество супер.
Достоинства:
Комментарий:
Супер,пользуюсь месяц.Работает.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший качественный кабель. время покажет
Достоинства:
Комментарий:
Отличный, крепкий кабель. Удобно, что длина 2 метра
Достоинства:
Комментарий:
Качественный кабель позволяющий реализовать быструю зарядку
Достоинства:
Комментарий:
Отличный кабель, но нужно иметь в виду, что штекер довольно объемный. Не во все чехлы для телефона пролезет, к примеру
Достоинства:
Комментарий:
Крутейший кабель, очень рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
Хороший кабель, свою задачу выполняет, в разьемах защёлкивается. Лично мне было немного неудобно из-за того, что кабель жесткий, привыкал где-то недели две. Но другим, имеющим дома животных такие и нужны, думаю, так что это не могу отнести к недостаткам. Покупкой доволен, спасибо
Достоинства:
Комментарий:
Честные 2 метра, мягкий нетолстый с тканевой оплёткой. 100 Вт держит стабильно. Даже файлы с телефона передаёт, но не всегда, так как все-таки для этого нужен более короткий кабель!
Достоинства:
Комментарий:
Отличный кабель, поддерживает быструю зарядку 2.0 к самсунг А56.
Достоинства:
Комментарий:
Надежный кабель, берешь в руки и сразу чувствуется качество.
Достоинства:
Комментарий:
Шик и блеск
Достоинства:
Комментарий:
Жестковат.
Достоинства:
Комментарий:
Все работает. Мак про на м1 заряжает быстро. И эир мак на м1 тоже быстро заряжает. Пользуюсь неделю, я рада что осталась на данном кабеле. Оригинал найти сложной для мака, поэтому рискнула и заказала этот. 2м то что надо!
Достоинства:
Комментарий:
Не заряжает макбук про, хотя старым кабелем без проблем… телефоны и планшеты вроде заряжает. Быструю зарядку на планшете показывает
Достоинства:
Комментарий:
соответствуют заявленным характеристикам
Достоинства:
Комментарий:
хороший шнур
Достоинства:
Комментарий:
Кабель отличного качества, очень порадовал
Достоинства:
Комментарий:
отличное качество, поддерживает зарядку ноутбука Lenovo
Достоинства:
Комментарий:
Быстрая зарядка работает!
Достоинства:
Комментарий:
провод отличный, на мой флагманский смартфон со 120w быстрой зарядки заряжает максимально быстро
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая фирма, всегда беру только ее
Достоинства:
Комментарий:
брал в машину, 2 метра конечно многовато, но кабель качественный быстрая зарядка идет.
Достоинства:
Комментарий:
работает стабильно отлично
Достоинства:
Комментарий:
отличный товар
Достоинства:
Комментарий:
заряжает быстро. Покупкой доволен
Достоинства:
Комментарий:
Заявленную мощность держит, качество на высоте.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший кабель, быстрая зарядка присутствует в разъёме держится отлично. Единственное но, немного жестковат провод.
Достоинства:
Комментарий:
Пользуюсь на протяжении месяца, только положительные эмоции, отличный кабель все соответствует
Достоинства:
Комментарий:
шикарный длинный кабель без потери мощности
Достоинства:
Комментарий:
отличный вариант, рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
хороший кабель, качественный, брал для зарядки macbook pro m1, доволен, рекомендую
Отзывы о товаре Кабель UGREEN USB-C to USB-C 240W PD Fast Charging Cable, длина 1м, цвет серый (15311)
Достоинства:
Комментарий:
все ок
Достоинства:
Комментарий:
Отличный кабель с хорошей пропускной способностью и защитой от перепада тока
Достоинства:
Комментарий:
отличный шнурок, работает, заряжает супер быстрой зарядкой 35w s23u
Достоинства:
Комментарий:
Давно пользуюсь проводами данной фирмы, качество супер.
Достоинства:
Комментарий:
Супер,пользуюсь месяц.Работает.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший качественный кабель. время покажет
Достоинства:
Комментарий:
Отличный, крепкий кабель. Удобно, что длина 2 метра
Достоинства:
Комментарий:
Качественный кабель позволяющий реализовать быструю зарядку
Достоинства:
Комментарий:
Отличный кабель, но нужно иметь в виду, что штекер довольно объемный. Не во все чехлы для телефона пролезет, к примеру
Достоинства:
Комментарий:
Крутейший кабель, очень рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
Хороший кабель, свою задачу выполняет, в разьемах защёлкивается. Лично мне было немного неудобно из-за того, что кабель жесткий, привыкал где-то недели две. Но другим, имеющим дома животных такие и нужны, думаю, так что это не могу отнести к недостаткам. Покупкой доволен, спасибо
Достоинства:
Комментарий:
Честные 2 метра, мягкий нетолстый с тканевой оплёткой. 100 Вт держит стабильно. Даже файлы с телефона передаёт, но не всегда, так как все-таки для этого нужен более короткий кабель!
Достоинства:
Комментарий:
Отличный кабель, поддерживает быструю зарядку 2.0 к самсунг А56.
Достоинства:
Комментарий:
Надежный кабель, берешь в руки и сразу чувствуется качество.
Достоинства:
Комментарий:
Шик и блеск
Достоинства:
Комментарий:
Жестковат.
Достоинства:
Комментарий:
Все работает. Мак про на м1 заряжает быстро. И эир мак на м1 тоже быстро заряжает. Пользуюсь неделю, я рада что осталась на данном кабеле. Оригинал найти сложной для мака, поэтому рискнула и заказала этот. 2м то что надо!
Достоинства:
Комментарий:
Не заряжает макбук про, хотя старым кабелем без проблем… телефоны и планшеты вроде заряжает. Быструю зарядку на планшете показывает
Достоинства:
Комментарий:
соответствуют заявленным характеристикам
Достоинства:
Комментарий:
хороший шнур
Достоинства:
Комментарий:
Кабель отличного качества, очень порадовал
Достоинства:
Комментарий:
отличное качество, поддерживает зарядку ноутбука Lenovo
Достоинства:
Комментарий:
Быстрая зарядка работает!
Достоинства:
Комментарий:
провод отличный, на мой флагманский смартфон со 120w быстрой зарядки заряжает максимально быстро
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая фирма, всегда беру только ее
Достоинства:
Комментарий:
брал в машину, 2 метра конечно многовато, но кабель качественный быстрая зарядка идет.
Достоинства:
Комментарий:
работает стабильно отлично
Достоинства:
Комментарий:
отличный товар
Достоинства:
Комментарий:
заряжает быстро. Покупкой доволен
Достоинства:
Комментарий:
Заявленную мощность держит, качество на высоте.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший кабель, быстрая зарядка присутствует в разъёме держится отлично. Единственное но, немного жестковат провод.
Достоинства:
Комментарий:
Пользуюсь на протяжении месяца, только положительные эмоции, отличный кабель все соответствует
Достоинства:
Комментарий:
шикарный длинный кабель без потери мощности
Достоинства:
Комментарий:
отличный вариант, рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
хороший кабель, качественный, брал для зарядки macbook pro m1, доволен, рекомендую