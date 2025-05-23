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Кабель UGREEN USB-C to USB-C 240W PD Fast Charging Cable, длина 1м, цвет серый (15311) купить с доставкой в Москве
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Кабель UGREEN USB-C to USB-C 240W PD Fast Charging Cable, длина 1м, цвет серый (15311)

35 Отзывы
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Кабель UGREEN USB-C to USB-C 240W PD Fast Charging Cable, длина 1м, цвет серый (15311) - фото 1
Кабель UGREEN USB-C to USB-C 240W PD Fast Charging Cable, длина 1м, цвет серый (15311) - фото 2
Кабель UGREEN USB-C to USB-C 240W PD Fast Charging Cable, длина 1м, цвет серый (15311) - фото 3
Кабель UGREEN USB-C to USB-C 240W PD Fast Charging Cable, длина 1м, цвет серый (15311) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
  • Кабель UGREEN USB-C to USB-C 240W PD Fast Charging Cable, длина 1м, цвет серый (15311) - фото 1
  • Кабель UGREEN USB-C to USB-C 240W PD Fast Charging Cable, длина 1м, цвет серый (15311) - фото 2
  • Кабель UGREEN USB-C to USB-C 240W PD Fast Charging Cable, длина 1м, цвет серый (15311) - фото 3
  • Кабель UGREEN USB-C to USB-C 240W PD Fast Charging Cable, длина 1м, цвет серый (15311) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
780 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 651067
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Характеристики

Бренд
UGREEN
Тип товара
Кабель
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х10х2
Вес, г.
46

Описание товара Кабель UGREEN USB-C to USB-C 240W PD Fast Charging Cable, длина 1м, цвет серый (15311)

Ugreen – китайская компания, которая была основана в 2009 г. Основная продукция – кабели, разветвители, адаптеры для подключения аудио и видеооборудования. Сотрудники компании тщательно следят за отзывами в адрес своей продукции и работы, оперативно совершенствуют качество товара. Продукция компании соответствует стандарту RoHS, который ограничивает содержание вредных веществ в составе электронного оборудования. Кабель Ugreen US535 USB-C to USB-C 240W Cable. Кабель USB Ugreen US355 предназначен для соединения смартфонов или планшетов с интерфейсом USB Type-C с компьютерами и ноутбуками. Кабель может использоваться для передачи данных или подзарядки. Максимальная поддерживаемая мощность 240 Вт. Максимальная скорость передачи данных 480 Мбит/с. Нейлоновая оплетка защитит кабель от механического воздействия.

Отзывы о товаре Кабель UGREEN USB-C to USB-C 240W PD Fast Charging Cable, длина 1м, цвет серый (15311)

Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Виктор Е.

Достоинства:


Комментарий:
все ок
Источник: Яндекс Маркет
22.05.2025
Михаил Д.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный кабель с хорошей пропускной способностью и защитой от перепада тока
Источник: Яндекс Маркет
20.05.2025
Павел Ю.

Достоинства:


Комментарий:
отличный шнурок, работает, заряжает супер быстрой зарядкой 35w s23u
Источник: Яндекс Маркет
20.05.2025
Максим П.

Достоинства:


Комментарий:
Давно пользуюсь проводами данной фирмы, качество супер.
Источник: Яндекс Маркет
17.05.2025
Юрий П.

Достоинства:


Комментарий:
Супер,пользуюсь месяц.Работает.
Источник: Яндекс Маркет
11.05.2025
Михаил Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший качественный кабель. время покажет
Источник: Яндекс Маркет
07.05.2025
Ярослав

Достоинства:


Комментарий:
Отличный, крепкий кабель. Удобно, что длина 2 метра
Источник: Яндекс Маркет
04.05.2025
Денис Д.

Достоинства:


Комментарий:
Качественный кабель позволяющий реализовать быструю зарядку
Источник: Яндекс Маркет
03.05.2025
Евгений М.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный кабель, но нужно иметь в виду, что штекер довольно объемный. Не во все чехлы для телефона пролезет, к примеру
Источник: Яндекс Маркет
02.05.2025
Артем Б.

Достоинства:


Комментарий:
Крутейший кабель, очень рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
23.04.2025
Олег К.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший кабель, свою задачу выполняет, в разьемах защёлкивается. Лично мне было немного неудобно из-за того, что кабель жесткий, привыкал где-то недели две. Но другим, имеющим дома животных такие и нужны, думаю, так что это не могу отнести к недостаткам. Покупкой доволен, спасибо
Источник: Яндекс Маркет
18.04.2025
Дмитрий Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Честные 2 метра, мягкий нетолстый с тканевой оплёткой. 100 Вт держит стабильно. Даже файлы с телефона передаёт, но не всегда, так как все-таки для этого нужен более короткий кабель!
Источник: Яндекс Маркет
17.04.2025
Дмитрий Л.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный кабель, поддерживает быструю зарядку 2.0 к самсунг А56.
Источник: Яндекс Маркет
16.04.2025
Игорь М.

Достоинства:


Комментарий:
Надежный кабель, берешь в руки и сразу чувствуется качество.
Источник: Яндекс Маркет
15.04.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Шик и блеск
Источник: Яндекс Маркет
11.04.2025
Владимир Б.

Достоинства:


Комментарий:
Жестковат.
Источник: Яндекс Маркет
10.04.2025
Диана

Достоинства:


Комментарий:
Все работает. Мак про на м1 заряжает быстро. И эир мак на м1 тоже быстро заряжает. Пользуюсь неделю, я рада что осталась на данном кабеле. Оригинал найти сложной для мака, поэтому рискнула и заказала этот. 2м то что надо!
Источник: Яндекс Маркет
06.04.2025
Алексей К.

Достоинства:


Комментарий:
Не заряжает макбук про, хотя старым кабелем без проблем… телефоны и планшеты вроде заряжает. Быструю зарядку на планшете показывает
Источник: Яндекс Маркет
02.04.2025
Ксения К.

Достоинства:


Комментарий:
соответствуют заявленным характеристикам
Источник: Яндекс Маркет
02.04.2025
Дмитрий Б.

Достоинства:


Комментарий:
хороший шнур
Источник: Яндекс Маркет
31.03.2025
Антон К.

Достоинства:


Комментарий:
Кабель отличного качества, очень порадовал
Источник: Яндекс Маркет
27.03.2025
Алексей К.

Достоинства:


Комментарий:
отличное качество, поддерживает зарядку ноутбука Lenovo
Источник: Яндекс Маркет
25.03.2025
Роман П.

Достоинства:


Комментарий:
Быстрая зарядка работает!
Источник: Яндекс Маркет
22.03.2025
Самир А.

Достоинства:


Комментарий:
провод отличный, на мой флагманский смартфон со 120w быстрой зарядки заряжает максимально быстро
Источник: Яндекс Маркет
17.03.2025
Дмитрий О.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая фирма, всегда беру только ее
Источник: Яндекс Маркет
17.03.2025
Николай К.

Достоинства:


Комментарий:
брал в машину, 2 метра конечно многовато, но кабель качественный быстрая зарядка идет.
Источник: Яндекс Маркет
15.03.2025
Андрей Д.

Достоинства:


Комментарий:
работает стабильно отлично
Источник: Яндекс Маркет
14.03.2025
Владислав Б.

Достоинства:


Комментарий:
отличный товар
Источник: Яндекс Маркет
07.03.2025
Рамиль Г.

Достоинства:


Комментарий:
заряжает быстро. Покупкой доволен
Источник: Яндекс Маркет
06.03.2025
Николай Л.

Достоинства:


Комментарий:
Заявленную мощность держит, качество на высоте.
Источник: Яндекс Маркет
04.03.2025
Никита К.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший кабель, быстрая зарядка присутствует в разъёме держится отлично. Единственное но, немного жестковат провод.
Источник: Яндекс Маркет
01.03.2025
Вадим Г.

Достоинства:


Комментарий:
Пользуюсь на протяжении месяца, только положительные эмоции, отличный кабель все соответствует
Источник: Яндекс Маркет
01.03.2025
Григорий К.

Достоинства:


Комментарий:
шикарный длинный кабель без потери мощности
Источник: Яндекс Маркет
26.02.2025
Илья Ч.

Достоинства:


Комментарий:
отличный вариант, рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
04.02.2025
aonitsuki

Достоинства:


Комментарий:
хороший кабель, качественный, брал для зарядки macbook pro m1, доволен, рекомендую



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
UGREEN
Тип товара
Кабель
Страна производитель
Китай
Описание
Ugreen – китайская компания, которая была основана в 2009 г. Основная продукция – кабели, разветвители, адаптеры для подключения аудио и видеооборудования. Сотрудники компании тщательно следят за отзывами в адрес своей продукции и работы, оперативно совершенствуют качество товара. Продукция компании соответствует стандарту RoHS, который ограничивает содержание вредных веществ в составе электронного оборудования. Кабель Ugreen US535 USB-C to USB-C 240W Cable. Кабель USB Ugreen US355 предназначен для соединения смартфонов или планшетов с интерфейсом USB Type-C с компьютерами и ноутбуками. Кабель может использоваться для передачи данных или подзарядки. Максимальная поддерживаемая мощность 240 Вт. Максимальная скорость передачи данных 480 Мбит/с. Нейлоновая оплетка защитит кабель от механического воздействия.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Виктор Е.

Достоинства:


Комментарий:
все ок
Источник: Яндекс Маркет
22.05.2025
Михаил Д.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный кабель с хорошей пропускной способностью и защитой от перепада тока
Источник: Яндекс Маркет
20.05.2025
Павел Ю.

Достоинства:


Комментарий:
отличный шнурок, работает, заряжает супер быстрой зарядкой 35w s23u
Источник: Яндекс Маркет
20.05.2025
Максим П.

Достоинства:


Комментарий:
Давно пользуюсь проводами данной фирмы, качество супер.
Источник: Яндекс Маркет
17.05.2025
Юрий П.

Достоинства:


Комментарий:
Супер,пользуюсь месяц.Работает.
Источник: Яндекс Маркет
11.05.2025
Михаил Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший качественный кабель. время покажет
Источник: Яндекс Маркет
07.05.2025
Ярослав

Достоинства:


Комментарий:
Отличный, крепкий кабель. Удобно, что длина 2 метра
Источник: Яндекс Маркет
04.05.2025
Денис Д.

Достоинства:


Комментарий:
Качественный кабель позволяющий реализовать быструю зарядку
Источник: Яндекс Маркет
03.05.2025
Евгений М.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный кабель, но нужно иметь в виду, что штекер довольно объемный. Не во все чехлы для телефона пролезет, к примеру
Источник: Яндекс Маркет
02.05.2025
Артем Б.

Достоинства:


Комментарий:
Крутейший кабель, очень рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
23.04.2025
Олег К.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший кабель, свою задачу выполняет, в разьемах защёлкивается. Лично мне было немного неудобно из-за того, что кабель жесткий, привыкал где-то недели две. Но другим, имеющим дома животных такие и нужны, думаю, так что это не могу отнести к недостаткам. Покупкой доволен, спасибо
Источник: Яндекс Маркет
18.04.2025
Дмитрий Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Честные 2 метра, мягкий нетолстый с тканевой оплёткой. 100 Вт держит стабильно. Даже файлы с телефона передаёт, но не всегда, так как все-таки для этого нужен более короткий кабель!
Источник: Яндекс Маркет
17.04.2025
Дмитрий Л.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный кабель, поддерживает быструю зарядку 2.0 к самсунг А56.
Источник: Яндекс Маркет
16.04.2025
Игорь М.

Достоинства:


Комментарий:
Надежный кабель, берешь в руки и сразу чувствуется качество.
Источник: Яндекс Маркет
15.04.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Шик и блеск
Источник: Яндекс Маркет
11.04.2025
Владимир Б.

Достоинства:


Комментарий:
Жестковат.
Источник: Яндекс Маркет
10.04.2025
Диана

Достоинства:


Комментарий:
Все работает. Мак про на м1 заряжает быстро. И эир мак на м1 тоже быстро заряжает. Пользуюсь неделю, я рада что осталась на данном кабеле. Оригинал найти сложной для мака, поэтому рискнула и заказала этот. 2м то что надо!
Источник: Яндекс Маркет
06.04.2025
Алексей К.

Достоинства:


Комментарий:
Не заряжает макбук про, хотя старым кабелем без проблем… телефоны и планшеты вроде заряжает. Быструю зарядку на планшете показывает
Источник: Яндекс Маркет
02.04.2025
Ксения К.

Достоинства:


Комментарий:
соответствуют заявленным характеристикам
Источник: Яндекс Маркет
02.04.2025
Дмитрий Б.

Достоинства:


Комментарий:
хороший шнур
Источник: Яндекс Маркет
31.03.2025
Антон К.

Достоинства:


Комментарий:
Кабель отличного качества, очень порадовал
Источник: Яндекс Маркет
27.03.2025
Алексей К.

Достоинства:


Комментарий:
отличное качество, поддерживает зарядку ноутбука Lenovo
Источник: Яндекс Маркет
25.03.2025
Роман П.

Достоинства:


Комментарий:
Быстрая зарядка работает!
Источник: Яндекс Маркет
22.03.2025
Самир А.

Достоинства:


Комментарий:
провод отличный, на мой флагманский смартфон со 120w быстрой зарядки заряжает максимально быстро
Источник: Яндекс Маркет
17.03.2025
Дмитрий О.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая фирма, всегда беру только ее
Источник: Яндекс Маркет
17.03.2025
Николай К.

Достоинства:


Комментарий:
брал в машину, 2 метра конечно многовато, но кабель качественный быстрая зарядка идет.
Источник: Яндекс Маркет
15.03.2025
Андрей Д.

Достоинства:


Комментарий:
работает стабильно отлично
Источник: Яндекс Маркет
14.03.2025
Владислав Б.

Достоинства:


Комментарий:
отличный товар
Источник: Яндекс Маркет
07.03.2025
Рамиль Г.

Достоинства:


Комментарий:
заряжает быстро. Покупкой доволен
Источник: Яндекс Маркет
06.03.2025
Николай Л.

Достоинства:


Комментарий:
Заявленную мощность держит, качество на высоте.
Источник: Яндекс Маркет
04.03.2025
Никита К.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший кабель, быстрая зарядка присутствует в разъёме держится отлично. Единственное но, немного жестковат провод.
Источник: Яндекс Маркет
01.03.2025
Вадим Г.

Достоинства:


Комментарий:
Пользуюсь на протяжении месяца, только положительные эмоции, отличный кабель все соответствует
Источник: Яндекс Маркет
01.03.2025
Григорий К.

Достоинства:


Комментарий:
шикарный длинный кабель без потери мощности
Источник: Яндекс Маркет
26.02.2025
Илья Ч.

Достоинства:


Комментарий:
отличный вариант, рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
04.02.2025
aonitsuki

Достоинства:


Комментарий:
хороший кабель, качественный, брал для зарядки macbook pro m1, доволен, рекомендую


Кабель UGREEN USB-C to USB-C 240W PD Fast Charging Cable, длина 1м, цвет серый (15311) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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