Адаптер UGREEN USB C - AUX Jack 3.5 мм (f), цвет белый (30143)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Адаптер UGREEN USB C - AUX Jack 3.5 мм (f), цвет белый (30143)
USB-аудиоадаптер UGREEN идеально подходит для замены неисправной звуковой карты или аудиопорта, он добавляет к компьютеру монофонический микрофонный вход и стереофонический аудиовыход через порт USB, что позволит подключать существующие наушники, гарнитуру, динамики или микрофон с разъемом 3,5 мм к компьютеру через интерфейс USB. Отношение сигнал-шум: 94 дБ. Аудиоадаптер защищает от электромагнитных помех и обеспечивает стабильное и лучшее качество звука. Отлично подойдет для Skype/ICQ/Google Hangouts/TeamSpeak, дополнительно подойдет как второй источник звука для одновременной работы колонок и наушников. Для полноценной работы не требуется установка дополнительного драйвера. Питание от порта USB, для этой удобной звуковой карты не требуется внешнее питание. Прочный материал ABS делает USB-адаптер для наушников компактным и легким. Windows 10/98SE/ME/2000/XP/Server 2003/Vista/7/8/Linux/Mac OSX/PS4/Google Chromebook/Windows Surface Pro 3/Raspberry Pi совместимы с адаптером USB-Audio. Примечание! Поддерживает только монофонический микрофон TRS, он не поддерживает TS, TRRS. Не совместим с PS3.
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