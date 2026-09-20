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Адаптер UGREEN USB C - AUX Jack 3.5 мм (f), цвет белый (30143) купить с доставкой в Москве
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Адаптер UGREEN USB C - AUX Jack 3.5 мм (f), цвет белый (30143)

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Адаптер UGREEN USB C - AUX Jack 3.5 мм (f), цвет белый (30143) - фото 1
Адаптер UGREEN USB C - AUX Jack 3.5 мм (f), цвет белый (30143) - фото 2
Адаптер UGREEN USB C - AUX Jack 3.5 мм (f), цвет белый (30143) - фото 3
Адаптер UGREEN USB C - AUX Jack 3.5 мм (f), цвет белый (30143) - фото 4
Адаптер UGREEN USB C - AUX Jack 3.5 мм (f), цвет белый (30143) - фото 5
Адаптер UGREEN USB C - AUX Jack 3.5 мм (f), цвет белый (30143) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Адаптер
  • Адаптер UGREEN USB C - AUX Jack 3.5 мм (f), цвет белый (30143) - фото 1
  • Адаптер UGREEN USB C - AUX Jack 3.5 мм (f), цвет белый (30143) - фото 2
  • Адаптер UGREEN USB C - AUX Jack 3.5 мм (f), цвет белый (30143) - фото 3
  • Адаптер UGREEN USB C - AUX Jack 3.5 мм (f), цвет белый (30143) - фото 4
  • Адаптер UGREEN USB C - AUX Jack 3.5 мм (f), цвет белый (30143) - фото 5
  • Адаптер UGREEN USB C - AUX Jack 3.5 мм (f), цвет белый (30143) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
620 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 651041
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Характеристики

Бренд
UGREEN
Тип товара
Адаптер
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х12х3
Вес, г.
65

Описание товара Адаптер UGREEN USB C - AUX Jack 3.5 мм (f), цвет белый (30143)

USB-аудиоадаптер UGREEN идеально подходит для замены неисправной звуковой карты или аудиопорта, он добавляет к компьютеру монофонический микрофонный вход и стереофонический аудиовыход через порт USB, что позволит подключать существующие наушники, гарнитуру, динамики или микрофон с разъемом 3,5 мм к компьютеру через интерфейс USB. Отношение сигнал-шум: 94 дБ. Аудиоадаптер защищает от электромагнитных помех и обеспечивает стабильное и лучшее качество звука. Отлично подойдет для Skype/ICQ/Google Hangouts/TeamSpeak, дополнительно подойдет как второй источник звука для одновременной работы колонок и наушников. Для полноценной работы не требуется установка дополнительного драйвера. Питание от порта USB, для этой удобной звуковой карты не требуется внешнее питание. Прочный материал ABS делает USB-адаптер для наушников компактным и легким. Windows 10/98SE/ME/2000/XP/Server 2003/Vista/7/8/Linux/Mac OSX/PS4/Google Chromebook/Windows Surface Pro 3/Raspberry Pi совместимы с адаптером USB-Audio. Примечание! Поддерживает только монофонический микрофон TRS, он не поддерживает TS, TRRS. Не совместим с PS3.

Отзывы о товаре Адаптер UGREEN USB C - AUX Jack 3.5 мм (f), цвет белый (30143)




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Характеристики
Бренд
UGREEN
Тип товара
Адаптер
Страна производитель
Китай
Описание
USB-аудиоадаптер UGREEN идеально подходит для замены неисправной звуковой карты или аудиопорта, он добавляет к компьютеру монофонический микрофонный вход и стереофонический аудиовыход через порт USB, что позволит подключать существующие наушники, гарнитуру, динамики или микрофон с разъемом 3,5 мм к компьютеру через интерфейс USB. Отношение сигнал-шум: 94 дБ. Аудиоадаптер защищает от электромагнитных помех и обеспечивает стабильное и лучшее качество звука. Отлично подойдет для Skype/ICQ/Google Hangouts/TeamSpeak, дополнительно подойдет как второй источник звука для одновременной работы колонок и наушников. Для полноценной работы не требуется установка дополнительного драйвера. Питание от порта USB, для этой удобной звуковой карты не требуется внешнее питание. Прочный материал ABS делает USB-адаптер для наушников компактным и легким. Windows 10/98SE/ME/2000/XP/Server 2003/Vista/7/8/Linux/Mac OSX/PS4/Google Chromebook/Windows Surface Pro 3/Raspberry Pi совместимы с адаптером USB-Audio. Примечание! Поддерживает только монофонический микрофон TRS, он не поддерживает TS, TRRS. Не совместим с PS3.
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