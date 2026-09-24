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Уцененный товар Люстра Vitaluce V4387-1/6, 6хЕ14 макс. 60Вт хорошее состояние купить с доставкой в Москве, 650953
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Уцененный товар Люстра Vitaluce V4387-1/6, 6хЕ14 макс. 60Вт хорошее состояние, 650953

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Уценка
Люстра Vitaluce V4387-1/6, 6хЕ14 макс. 60Вт хорошее состояние - фото 1
Уценка
Люстра Vitaluce V4387-1/6, 6хЕ14 макс. 60Вт хорошее состояние - фото 2
Уценка
Люстра Vitaluce V4387-1/6, 6хЕ14 макс. 60Вт хорошее состояние - фото 3
Уценка
Люстра Vitaluce V4387-1/6, 6хЕ14 макс. 60Вт хорошее состояние - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Люстра
Причина уценки
погнута рама;
  • Люстра Vitaluce V4387-1/6, 6хЕ14 макс. 60Вт хорошее состояние - фото 1
  • Люстра Vitaluce V4387-1/6, 6хЕ14 макс. 60Вт хорошее состояние - фото 2
  • Люстра Vitaluce V4387-1/6, 6хЕ14 макс. 60Вт хорошее состояние - фото 3
  • Люстра Vitaluce V4387-1/6, 6хЕ14 макс. 60Вт хорошее состояние - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-70%
5 822 руб.  19 406 руб. 
Начислим 94 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 650953
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Люстра Vitaluce V4387-1/6, 6хЕ14 макс. 60Вт хорошее состояние
5 822 руб. -70%
19 406 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
VITALUCE
Тип товара
Люстра
Причина уценки
погнута рама;
Размеры в упаковке, см
61х61х51
Вес, кг.
5.5

Описание товара Уцененный товар Люстра Vitaluce V4387-1/6, 6хЕ14 макс. 60Вт хорошее состояние

Люстра Vitaluce V4387-1/6, 6хЕ14 макс. 60Вт
Внешний вид: хорошее состояние;
Спецификация: 

  • Цоколь: E14
  • Площадь освещения, кв. м: 12
  • Общая мощность, Вт: 240
  • Степень пылевлагозащиты: IP20 
  • Дистанционное управление: нет
  • Материал плафонов: металл
  • Материал арматуры: металл
  • Высота, мм: 1180
  • Длина, мм: 560
  • Ширина, мм: 560
Комплектность: коробка, люстра, декор
Причина уценки: погнута рама;

Отзывы о товаре Уцененный товар Люстра Vitaluce V4387-1/6, 6хЕ14 макс. 60Вт хорошее состояние




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Характеристики
Бренд
VITALUCE
Тип товара
Люстра
Причина уценки
погнута рама;
Описание
Люстра Vitaluce V4387-1/6, 6хЕ14 макс. 60Вт
Внешний вид: хорошее состояние;
Спецификация: 
  • Цоколь: E14
  • Площадь освещения, кв. м: 12
  • Общая мощность, Вт: 240
  • Степень пылевлагозащиты: IP20 
  • Дистанционное управление: нет
  • Материал плафонов: металл
  • Материал арматуры: металл
  • Высота, мм: 1180
  • Длина, мм: 560
  • Ширина, мм: 560
Комплектность: коробка, люстра, декор
Причина уценки: погнута рама;
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар Люстра Vitaluce V4387-1/6, 6хЕ14 макс. 60Вт хорошее состояние - данный товар вы можете купить по цене 5822 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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