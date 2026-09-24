Уцененный товар Люстра Vitaluce V4387-1/6, 6хЕ14 макс. 60Вт хорошее состояние, 650953
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Люстра
Причина уценки
погнута рама;
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-70%5 822 руб. 19 406 руб.
В наличии
Код товара: 650953
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Загружаем...
5 822 руб. -70%
19 406 руб.
- Гарантия производителя: 14 дней
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
61х61х51
Вес, кг.
5.5
Описание товара Уцененный товар Люстра Vitaluce V4387-1/6, 6хЕ14 макс. 60Вт хорошее состояние
Внешний вид: хорошее состояние;
Спецификация:
- Цоколь: E14
- Площадь освещения, кв. м: 12
- Общая мощность, Вт: 240
- Степень пылевлагозащиты: IP20
- Дистанционное управление: нет
- Материал плафонов: металл
- Материал арматуры: металл
- Высота, мм: 1180
- Длина, мм: 560
- Ширина, мм: 560
Причина уценки: погнута рама;
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Внешний вид: хорошее состояние;
Спецификация:
- Цоколь: E14
- Площадь освещения, кв. м: 12
- Общая мощность, Вт: 240
- Степень пылевлагозащиты: IP20
- Дистанционное управление: нет
- Материал плафонов: металл
- Материал арматуры: металл
- Высота, мм: 1180
- Длина, мм: 560
- Ширина, мм: 560
Причина уценки: погнута рама;
Смотрите также: Люстры, Настенные светильники, Настольные светильники, Подсветка интерьерная, Потолочные светильники, Светотехника, Фонари и переносные световые приборы, Недорогие, Потолочные, В спальню, В стиле Барокко, Светодиодные, Подвесные, В зал, Дизайнерские, Для кафе, В современном стиле, В классическом стиле
Уцененный товар Люстра Vitaluce V4387-1/6, 6хЕ14 макс. 60Вт хорошее состояние - данный товар вы можете купить по цене 5822 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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