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Умные часы Xiaomi Smart Band 8 Pro (BHR8007GL) Light Grey купить с доставкой в Москве
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Умные часы Xiaomi Smart Band 8 Pro (BHR8007GL) Light Grey

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Умные часы Xiaomi Smart Band 8 Pro (BHR8007GL) Light Grey - фото 1
Умные часы Xiaomi Smart Band 8 Pro (BHR8007GL) Light Grey - фото 2
Умные часы Xiaomi Smart Band 8 Pro (BHR8007GL) Light Grey - фото 3
Умные часы Xiaomi Smart Band 8 Pro (BHR8007GL) Light Grey - фото 4
Умные часы Xiaomi Smart Band 8 Pro (BHR8007GL) Light Grey - фото 5
Умные часы Xiaomi Smart Band 8 Pro (BHR8007GL) Light Grey - фото 6
Умные часы Xiaomi Smart Band 8 Pro (BHR8007GL) Light Grey - фото 7
Умные часы Xiaomi Smart Band 8 Pro (BHR8007GL) Light Grey - фото 8
Умные часы Xiaomi Smart Band 8 Pro (BHR8007GL) Light Grey - фото 9
Умные часы Xiaomi Smart Band 8 Pro (BHR8007GL) Light Grey - фото 10
Умные часы Xiaomi Smart Band 8 Pro (BHR8007GL) Light Grey - фото 11
Умные часы Xiaomi Smart Band 8 Pro (BHR8007GL) Light Grey - фото 12
Умные часы Xiaomi Smart Band 8 Pro (BHR8007GL) Light Grey - фото 13
Умные часы Xiaomi Smart Band 8 Pro (BHR8007GL) Light Grey - фото 14
Умные часы Xiaomi Smart Band 8 Pro (BHR8007GL) Light Grey - фото 15
Умные часы Xiaomi Smart Band 8 Pro (BHR8007GL) Light Grey - фото 16
Умные часы Xiaomi Smart Band 8 Pro (BHR8007GL) Light Grey - фото 17
Умные часы Xiaomi Smart Band 8 Pro (BHR8007GL) Light Grey - фото 18
Умные часы Xiaomi Smart Band 8 Pro (BHR8007GL) Light Grey - фото 19
Умные часы Xiaomi Smart Band 8 Pro (BHR8007GL) Light Grey - фото 20
Умные часы Xiaomi Smart Band 8 Pro (BHR8007GL) Light Grey - фото 21
Умные часы Xiaomi Smart Band 8 Pro (BHR8007GL) Light Grey - фото 22
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Умные часы
Линейка
Xiaomi Smart Band 8 Pro
Цвета корпуса
черный
Цвета браслета/ремешка
серый
Разрешение экрана
480?336
  • Умные часы Xiaomi Smart Band 8 Pro (BHR8007GL) Light Grey - фото 1
  • Умные часы Xiaomi Smart Band 8 Pro (BHR8007GL) Light Grey - фото 2
  • Умные часы Xiaomi Smart Band 8 Pro (BHR8007GL) Light Grey - фото 3
  • Умные часы Xiaomi Smart Band 8 Pro (BHR8007GL) Light Grey - фото 4
  • Умные часы Xiaomi Smart Band 8 Pro (BHR8007GL) Light Grey - фото 5
  • Умные часы Xiaomi Smart Band 8 Pro (BHR8007GL) Light Grey - фото 6
  • Умные часы Xiaomi Smart Band 8 Pro (BHR8007GL) Light Grey - фото 7
  • Умные часы Xiaomi Smart Band 8 Pro (BHR8007GL) Light Grey - фото 8
  • Умные часы Xiaomi Smart Band 8 Pro (BHR8007GL) Light Grey - фото 9
  • Умные часы Xiaomi Smart Band 8 Pro (BHR8007GL) Light Grey - фото 10
  • Умные часы Xiaomi Smart Band 8 Pro (BHR8007GL) Light Grey - фото 11
  • Умные часы Xiaomi Smart Band 8 Pro (BHR8007GL) Light Grey - фото 12
  • Умные часы Xiaomi Smart Band 8 Pro (BHR8007GL) Light Grey - фото 13
  • Умные часы Xiaomi Smart Band 8 Pro (BHR8007GL) Light Grey - фото 14
  • Умные часы Xiaomi Smart Band 8 Pro (BHR8007GL) Light Grey - фото 15
  • Умные часы Xiaomi Smart Band 8 Pro (BHR8007GL) Light Grey - фото 16
  • Умные часы Xiaomi Smart Band 8 Pro (BHR8007GL) Light Grey - фото 17
  • Умные часы Xiaomi Smart Band 8 Pro (BHR8007GL) Light Grey - фото 18
  • Умные часы Xiaomi Smart Band 8 Pro (BHR8007GL) Light Grey - фото 19
  • Умные часы Xiaomi Smart Band 8 Pro (BHR8007GL) Light Grey - фото 20
  • Умные часы Xiaomi Smart Band 8 Pro (BHR8007GL) Light Grey - фото 21
  • Умные часы Xiaomi Smart Band 8 Pro (BHR8007GL) Light Grey - фото 22
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 650 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 650577
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Характеристики

Бренд
Xiaomi
Тип товара
Умные часы
Линейка
Xiaomi Smart Band 8 Pro
Цвета корпуса
черный
Цвета браслета/ремешка
серый
Сменный браслет/ремешок
да
Регулировка длины браслета/ремешка
да
Влагозащита
Да
Разрешение экрана
480?336
Датчики
акселерометр, гироскоп, освещенности, пульсометр
Тип разъема для зарядки
съёмный крэдл
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х8х3
Вес, г.
110

Описание товара Умные часы Xiaomi Smart Band 8 Pro (BHR8007GL) Light Grey

Фитнес-браслет Xiaomi Band 8 Pro сочетает в себе стильный дизайн, передовые технологии и широкий набор функций для улучшения вашего фитнес-опыта и поддержания здорового образа жизни. Гармония изысканного дизайна и передовых технологий, сотканная в уникальном симбиозе для достижения высших пиков в управлении вашим здоровьем и физической формой. 1.74-дюймовый прямоугольный дисплей с частотой обновления до 60 Гц и возможностью отображения 16.7 миллиона оттенков создает яркие и четкие изображения, обеспечивая удобство и комфорт при использовании. Широкий набор спортивных режимов позволяет отслеживать активность в различных видах спорта, что помогает эффективно контролировать физическую активность.



Теги товара: Мужские умные часы

Отзывы о товаре Умные часы Xiaomi Smart Band 8 Pro (BHR8007GL) Light Grey




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Характеристики
Бренд
Xiaomi
Тип товара
Умные часы
Линейка
Xiaomi Smart Band 8 Pro
Цвета корпуса
черный
Цвета браслета/ремешка
серый
Сменный браслет/ремешок
да
Регулировка длины браслета/ремешка
да
Влагозащита
Да
Разрешение экрана
480?336
Датчики
акселерометр, гироскоп, освещенности, пульсометр
Тип разъема для зарядки
съёмный крэдл
Страна производитель
Китай
Описание
Фитнес-браслет Xiaomi Band 8 Pro сочетает в себе стильный дизайн, передовые технологии и широкий набор функций для улучшения вашего фитнес-опыта и поддержания здорового образа жизни. Гармония изысканного дизайна и передовых технологий, сотканная в уникальном симбиозе для достижения высших пиков в управлении вашим здоровьем и физической формой. 1.74-дюймовый прямоугольный дисплей с частотой обновления до 60 Гц и возможностью отображения 16.7 миллиона оттенков создает яркие и четкие изображения, обеспечивая удобство и комфорт при использовании. Широкий набор спортивных режимов позволяет отслеживать активность в различных видах спорта, что помогает эффективно контролировать физическую активность.


Теги товара: Мужские умные часы
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Умные часы Xiaomi Smart Band 8 Pro (BHR8007GL) Light Grey - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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