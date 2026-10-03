Умные часы Xiaomi Smart Band 8 Pro (BHR8007GL) Light Grey
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Умные часы Xiaomi Smart Band 8 Pro (BHR8007GL) Light Grey
Фитнес-браслет Xiaomi Band 8 Pro сочетает в себе стильный дизайн, передовые технологии и широкий набор функций для улучшения вашего фитнес-опыта и поддержания здорового образа жизни. Гармония изысканного дизайна и передовых технологий, сотканная в уникальном симбиозе для достижения высших пиков в управлении вашим здоровьем и физической формой. 1.74-дюймовый прямоугольный дисплей с частотой обновления до 60 Гц и возможностью отображения 16.7 миллиона оттенков создает яркие и четкие изображения, обеспечивая удобство и комфорт при использовании. Широкий набор спортивных режимов позволяет отслеживать активность в различных видах спорта, что помогает эффективно контролировать физическую активность.
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Теги товара: Мужские умные часы
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Теги товара: Мужские умные часы
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